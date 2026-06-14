El Manchester City quiere fichar al defensa del Chelsea

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El Manchester City quiere fichar al defensa del Chelsea

A medida que concluye la última temporada en los campos europeos y se abre el mercado de fichajes de verano, las batallas ocultas entre los gigantes más grandes del continente ya han comenzado. En particular, dos clubes inmensos que aspiran a reforzar sus plantillas y subir al podio del campeonato la próxima temporada — el Manchester City de Inglaterra y el Bayern de Múnich de Alemania — han comenzado a realizar movimientos serios en el mercado de fichajes. Según publicaciones de expertos reputados, ambos gigantes han solicitado oficialmente información sobre el traspaso de Malo Gusto, el talentoso lateral derecho que pertenece al Chelsea de Londres.

Según un informe de TEAMtalk, uno de los portales deportivos más fiables del fútbol mundial, se espera que esta solicitud de traspaso se enfrente a una resistencia importante por parte de la dirección del gigante londinense.

La firme decisión de los 'Blues' y el factor Xabi Alonso

A pesar de tales desafíos serios por parte de los equipos más prestigiosos del continente, la dirección de los 'Blues' no tiene intención de dejar marchar a su talentoso jugador de 23 años bajo ninguna circunstancia. La dirección del club está totalmente satisfecha con el rendimiento de Malo Gusto en Londres y ni siquiera quiere considerar ofertas para ponerlo a la venta.

Una de las razones principales aquí son los planes personales del nuevo entrenador, Xabi Alonso, que ha tomado las riendas en el Chelsea. El famoso especialista español quiere construir el juego táctico principal del equipo la próxima temporada en torno al brillante talento de Malo Gusto y cuenta con él como un pilar fiable. Por esta razón, los londinenses se están preparando para negociaciones para ofrecerle un nuevo contrato a largo plazo con mejores condiciones financieras para recompensar el alto crecimiento del defensa francés en el equipo.

Puede familiarizarse con las cifras importantes, las estadísticas y el valor de mercado de Malo Gusto a través de la siguiente tabla analítica especial:

Nombre y nacionalidad del jugador

Gigantes europeos interesados en él

Nuevo entrenador en el Chelsea

Estadísticas generales de la temporada pasada

Duración y finalización del contrato

Valor de mercado estimado (Transfermarkt)

Malo Gusto


(Francia)

Manchester City (Inglaterra)


Bayern de Múnich (Alemania)

Xabi Alonso


(España)

49 partidos,


3 goles y 5 asistencias

Hasta el verano de


2030

35 millones de euros

Malo Gusto: La verdad detrás de las cifras y el contrato millonario

No es exagerado decir que la pasada temporada productiva fue uno de los periodos más brillantes de la carrera de la joven estrella francesa. Malo Gusto disputó un total de 49 partidos oficiales en todas las competiciones prestigiosas con la camiseta del Chelsea, y mientras se mantenía firme en defensa, también fue activo en los ataques, logrando registrar 3 goles y 5 asistencias efectivas a su nombre.

Actualmente, el contrato de trabajo activo del talentoso jugador con el club londinense está previsto hasta el verano de 2030, y la dirección está pensando en prolongar este periodo aún más. Según los datos de Transfermarkt, el portal de evaluación más prestigioso del mundo del fútbol, el valor de mercado actual del defensa francés es de 35 millones de euros. Sin embargo, el Chelsea ni siquiera contempla venderlo por una cantidad mucho mayor.

¡Siga los fichajes de verano más candentes del fútbol europeo, los nuevos movimientos tácticos de Xabi Alonso y Enzo Maresca, los análisis de partidos y las noticias más fiables y exclusivas sobre el mundo del deporte con nosotros en las páginas de Zamin!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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