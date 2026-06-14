Cristiano Ronaldo y la selección de Portugal honran la memoria de Diogo Jota antes del Mundial 2026

El capitán de Portugal, Cristiano Ronaldo, y sus compañeros de equipo aparecieron con un accesorio simbólico único durante los entrenamientos previos a la Copa del Mundo 2026. Los jugadores llevaban pulseras especiales dedicadas a la memoria de su excompañero Diogo Jota, quien falleció trágicamente en un accidente automovilístico el año pasado. Así lo informa Goal.com .

Preparándose para el campeonato mundial en Norteamérica desde Miami, los representantes de la "Seleção" demuestran con este gesto lo importante que era el papel del fallecido delantero para el espíritu del equipo. Según Goal.com, este objeto conmemorativo fue entregado personalmente por el primer ministro portugués, Luís Montenegro, antes de que el equipo partiera hacia el torneo.

El centrocampista del PSG, Vitinha, habló con los periodistas sobre la importancia de estas pulseras. Según él, el accesorio fue diseñado cumpliendo con todos los requisitos técnicos de la FIFA, lo que permite a los jugadores llevarlas no solo en los entrenamientos, sino también durante los partidos oficiales.

Diseño especial conforme a los requisitos de la FIFA

"Cuando el primer ministro nos entregó estas pulseras, se tuvieron en cuenta todos los aspectos para que pudiéramos usarlas en el campo. Incluyen los nombres de todos los jugadores junto con el nombre de Diogo Jota especialmente inscrito. Lo aceptamos con mucho cariño y decidimos llevarlas durante todo el torneo", dijo Vitinha.

El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, también habló sobre el impacto del legado de Diogo Jota en la moral del equipo. El técnico cree que el recuerdo del exdelantero del Liverpool aporta al equipo una fuerza y responsabilidad extra en situaciones difíciles. Durante su carrera, Jota disputó 49 partidos con la selección nacional y marcó 14 goles.

"Diogo nos sirve de faro. Su sueño era ganar trofeos con Portugal, algo que logró en la Nations League. Ahora tenemos la responsabilidad de cumplir su sueño de ser campeones del mundo. Él era un símbolo de voluntad capaz de encontrar soluciones en cualquier situación difícil", enfatizó Roberto Martínez.

La selección de Portugal jugará su primer partido de la fase de grupos del Mundial 2026 la próxima semana contra la RD Congo. El equipo liderado por Cristiano Ronaldo tiene como objetivo luchar con todas sus fuerzas en este torneo, no solo por la victoria, sino también en memoria de su amigo cercano.