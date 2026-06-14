Ruslan Pimenov: La selección de Uzbekistán no pasará de la fase de grupos...

Mientras los ojos del mundo se dirigen a los campos de Norteamérica y la Copa del Mundo 2026, la competición más grande y prestigiosa del fútbol, entra en su fase intensa, los comentarios de expertos deportivos internacionales están provocando grandes debates entre los aficionados. En particular, las perspectivas y los próximos partidos de nuestra selección nacional, que ha iniciado una nueva era en el fútbol uzbeko al clasificarse por primera vez para este foro de élite, están en el centro de atención de los expertos extranjeros.

El ex delantero talentoso de la selección nacional rusa, Ruslan Pimenov, compartió sus pensamientos sobre la participación y las posibilidades de la selección de Uzbekistán en su grupo durante una entrevista con medios locales.

«Incluso una sola victoria es un logro inmenso para nuestros representantes»

Según el experimentado ex jugador, para nuestros compatriotas que participan en una Copa del Mundo de este nivel por primera vez en su historia, lograr al menos una victoria debe considerarse un éxito muy significativo e histórico.

Ruslan Pimenov evaluó la situación del fútbol uzbeko de la siguiente manera: «Si la selección de Uzbekistán gana aunque sea una vez en estos partidos de la Copa del Mundo, será un resultado maravilloso y loable. Tras analizar a los rivales del grupo, puedo decir que los jugadores uzbekos son capaces de sumar puntos valiosos en el partido crucial contra la RD Congo. Incluso si eso no sucede, sería totalmente incorrecto convertirlo en una tragedia nacional o verlo como una catástrofe mayor».

A través de la siguiente tabla analítica especial, puede familiarizarse con los principales rivales en el grupo de la selección de Uzbekistán y las predicciones de experto de Ruslan Pimenov:

Estatus del torneo para nuestros representantes Rival más favorable estimado Posibilidad de sumar puntos Posibilidad de llegar a los playoffs Favoritos absolutos del grupo Conclusión general del experto Primera experiencia histórica

(Debut en la Copa del Mundo) RD Congo

(Representante africano) Alta

(Al menos 1 victoria) Baja

(Difícil de clasificar) • Portugal

• Colombia Una derrota no es una tragedia, será una gran lección

El factor Portugal y Colombia: «Están en un nivel completamente diferente»

Continuando con sus comentarios, el experto ruso pidió a los aficionados evaluar la situación real correctamente. Destacó que para Uzbekistán, esta Copa del Mundo servirá ante todo como una gran escuela y una inmensa experiencia para el futuro. Por lo tanto, es natural que el primer intento no sea tan fluido como se espera y pueda terminar sin éxito.

Pimenov se mostró cauteloso sobre la clasificación de nuestros representantes para la siguiente fase, señalando que sería difícil para la selección de Uzbekistán llegar a los playoffs (octavos de final) de la Copa del Mundo 2026. Señaló a los otros dos gigantes del grupo como razón: «Hay que admitir que Portugal y Colombia son actualmente gigantes del mundo del fútbol con un nivel, velocidad y fuerza completamente diferentes», concluyó el ex jugador. Sin embargo, ¡el fútbol es un juego lleno de sorpresas y creemos que nuestros compatriotas lucharán valientemente contra cualquier rival!

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