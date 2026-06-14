El mercado de fichajes en los campos europeos se está calentando y la competencia entre los grandes clubes se intensifica. Recientemente, el FC Barcelona se ha convertido de nuevo en un protagonista clave del mercado de verano. Según los últimos informes de medios deportivos de renombre, los 'Blaugrana' planean seriamente fichar al talentoso joven extremo Bradley Barcola, quien ha llamado la atención de todos con sus brillantes y explosivas actuaciones para el actual campeón francés, el PSG.

Los catalanes no solo han mostrado interés, sino que ya han dado el primer paso oficial para concretar este traspaso.

El PSG rechaza una megaoferta de 50 millones de euros

Fuentes cercanas informan que la directiva del FC Barcelona ha presentado una primera oferta financiera oficial de 50 millones de euros al club parisino por el talentoso jugador francés. Sin embargo, el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, y los responsables del club rechazaron firmemente esta opción. Parece que el gigante parisino no está dispuesto a dejar ir a su prometedora estrella fácilmente por tal suma y valora su precio de transferencia mucho más alto.

A través de la siguiente tabla analítica especial, puede familiarizarse con el éxito de Bradley Barcola la temporada pasada y los líderes de la clasificación final de la liga francesa:

Objetivo de transferencia Posición del jugador Monto de la primera oferta oficial Decisión de la directiva del PSG Campeón de la Ligue 1 (temporada pasada) Otros equipos en el top 4 Bradley Barcola Joven extremo

(Delantero) 50 millones de euros Oferta rechazada

(Traspaso bloqueado) PSG (París)

(Junto con Barcola) • 2º puesto: Lens

• 3º puesto: Lille

• 4º puesto: Lyon

¿El campeón francés se dirigirá a Cataluña?

Cabe destacar que la temporada pasada fue muy exitosa y llena de trofeos para Bradley Barcola. Junto con el PSG, el talentoso jugador ganó las medallas de oro de la primera división francesa, la Ligue 1, y celebró el campeonato nacional. En la clasificación final de esa liga, los equipos que siguieron al club parisino fueron Lens (segundo puesto), Lille (tercer puesto) y Lyon (cuarto puesto), respectivamente. Hay que admitir que en un entorno tan competitivo, Barcola destacó por sus actuaciones, razón por la cual llamó la atención de los ojeadores del FC Barcelona.

Por el momento se desconoce cuál será el siguiente paso del club catalán, pero los españoles no tienen intención de abandonar la lucha por Barcola tan fácilmente. Quizás en los próximos días llegue al escritorio del PSG una oferta actualizada y más atractiva del FC Barcelona.

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