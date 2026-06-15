Havertz nombrado mejor jugador del partido contra Curazao

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Havertz nombrado mejor jugador del partido contra Curazao

La Copa Mundial 2026, que comenzó en suelo norteamericano, está ofreciendo un verdadero espectáculo de goles a los aficionados al fútbol desde los primeros días. Como informamos anteriormente, en la primera jornada del Grupo E, uno de los favoritos del torneo, Alemania, logró una contundente victoria de 7-1 sobre Curazao. Según el sitio web oficial de la FIFA, el 'Mejor jugador del partido' (Man of the Match) de este intenso encuentro ha sido nombrado. Este honor fue otorgado al experimentado delantero alemán, Kai Havertz.

Una actuación brillante del goleador de la «máquina» alemana

El habilidoso delantero de 29 años demostró su gran nivel durante todo el encuentro, logrando anotar dos goles espectaculares contra el rival. El doblete de Havertz sirvió como base sólida para la primera victoria aplastante de la «máquina» alemana en el torneo:

  • Primer golpe: Ejecutando perfectamente el plan del cuerpo técnico, Kai marcó primero de penalti en el tiempo añadido de la primera parte, enviando a su equipo al descanso con tranquilidad.

  • Segundo golpe: Con el destino del partido ya decidido, Havertz volvió a aparecer en los minutos finales para anotar su segundo gol y uno de los tantos finales de su equipo.

Puede consultar la clasificación actual del Grupo E, el calendario de la próxima jornada e información sobre los otros representantes de este grupo a través de la tabla de análisis deportivo a continuación:

Estado del grupo y equipos

Puntos actuales

Próximos partidos de la 2ª jornada

Fechas oficiales de los partidos

Otros representantes fuertes del grupo

Otros goleadores del partido

Alemania


(Líder indiscutible)

3 puntos

Alemania – Costa de Marfil

20 de junio de 2026

Ecuador

L. Nmecha, N. Schlotterbeck, J. Musiala, Brown, D. Undav

Curazao


(Estatus de outsider)

0 puntos

Curazao – Ecuador

21 de junio de 2026

Costa de Marfil

Comenencia


(Único gol para Curazao)

El Grupo E se calienta: ¿Qué nos espera a continuación?

Tras esta victoria masiva, los pupilos de Julian Nagelsmann se han convertido en los líderes absolutos del Grupo E con 3 puntos y una diferencia de goles impresionante. Curazao, que encajó un récord de goles, ocupa actualmente el último lugar de la tabla sin puntos. Sin embargo, aún no está todo perdido para ellos.

En el otro enfrentamiento de este grupo, el representante sudamericano Ecuador se enfrentó al intenso equipo de Costa de Marfil. En este partido, la selección nacional de Costa de Marfil logró una victoria por 1-0 sobre Ecuador. Amad Diallo marcó el único gol en el minuto 90.

Recordemos que en el partido contra Curazao, Lukas Nmecha, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Brown y Deniz Undav también inscribieron sus nombres en el marcador con un gol cada uno. Comenencia salvó el honor de Curazao con el único gol del equipo. ¡Nos esperan partidos aún más intensos en la 2ª jornada!

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Kai HavertzAlemaniaCuraçaoFIFACopa Mundial
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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