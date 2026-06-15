Costa de Marfil vence a Ecuador con un gol en el último minuto

La primera jornada del Grupo E en la Copa Mundial 2026, celebrada en suelo norteamericano, concluyó con una intensidad dramática y giros inesperados. Tras la contundente victoria de Alemania por 7-1 sobre Curazao en el debut del grupo, llegó el turno del segundo enfrentamiento. En el magnífico Lincoln Financial Field de Filadelfia, EE. UU., la poderosa y feroz selección de Costa de Marfil se enfrentó al resistente equipo de Ecuador. El partido, lleno de ataques incesantes y una lucha sin cuartel, dio un giro inesperado en los últimos segundos.

Un impresionante disparo de Amad Diallo en el minuto 90

Cuando el tiempo reglamentario estaba a punto de terminar y los aficionados de ambos equipos se resignaban al empate, ocurrió un verdadero milagro en el campo. Exactamente en el minuto 90, el talentoso extremo de Costa de Marfil, Amad Diallo, aprovechó un pequeño error en la línea defensiva rival para marcar el gol de la victoria — 1-0.

Este solitario gol de oro otorgó a los «Elefantes» sus primeros 3 puntos cruciales en el torneo, colocándolos en el 2.º lugar detrás de Alemania por diferencia de goles. A pesar de una gran actuación, los jugadores ecuatorianos tuvieron que abandonar el campo derrotados.

Puede consultar el informe detallado del partido y las alineaciones iniciales a través de la nota de análisis deportivo oficial a continuación:

Detalles y fecha de la competición Estadio y ciudad del encuentro Resultado final oficial Héroe del gol de la victoria Otro resultado del Grupo E, 1.ª jornada Próximo rival de Costa de Marfil Copa Mundial 2026, Grupo E

(15 de junio, partido de la 1.ª jornada) Lincoln Financial Field

(Filadelfia, EE. UU.) Costa de Marfil 1 : 0 Ecuador Amad Diallo

(Minuto 90, 1:0) Alemania — Curazao

(Resultado de 7 : 1) Selección nacional de Alemania

(el 20 de junio)

Alineaciones proporcionadas por los entrenadores

En este duelo sin concesiones, ambos entrenadores alinearon a sus jugadores más fuertes y experimentados. A continuación se detallan las alineaciones oficiales que saltaron al campo desde el primer minuto:

Selección nacional de Costa de Marfil: Fofana, Doué, Singo, Agbadou, Konan, Diomande, Fofana, Kessié, Touré, Pépé, Waï.

Selección nacional de Ecuador: Galíndez, Ordóñez, Pacho, Hincapié, Minda, Franco, Caicedo, Pedro, Plata, Yeboah, Valencia.

Así concluye la primera jornada del Grupo E. A los aficionados al fútbol les esperan duelos aún más intensos. Como recordatorio, en la 2.ª jornada el 20 de junio, los líderes del grupo, Alemania y Costa de Marfil, se enfrentarán, mientras que el 21 de junio, los perdedores — Curazao y Ecuador — lucharán por sus primeros puntos.

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