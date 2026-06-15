¿Cuántos millones pidió Ilia Topuria por una pelea contra Islam Makhachev?

Se han revelado secretos sobre una gran disputa financiera y un combate de unificación de títulos en el mundo de la UFC, la promoción de artes marciales mixtas más prestigiosa. Se han dado a conocer las razones detrás de la cancelación del evento principal del esperado torneo aniversario "UFC Freedom 250" en EE. UU., y por qué una pareja completamente diferente entrará al octágono. Se ha revelado que el famoso luchador español invicto Ilia Topuria exigió una suma astronómica por el esperado supercombate contra el rey de peso ligero ruso Islam Makhachev.

Una demanda de 20 millones de dólares y un acuerdo rechazado

El actual campeón de peso ligero de la UFC, Islam Makhachev, detalló este incidente, que causó grandes discusiones en los medios deportivos alemanes y españoles, en una entrevista exclusiva con el famoso bloguero Adam Zubayraev. Resulta que la dirección de la liga hizo todo lo posible para organizar el megacombate entre los dos campeones.

Islam Makhachev describió las negociaciones secretas de la siguiente manera: «Los funcionarios de la liga me contactaron y me ofrecieron una pelea contra Ilia Topuria. Acepté la oferta sin dudarlo. Sin embargo, al día siguiente, los organizadores llamaron de nuevo y dijeron que la situación había cambiado. Resulta que "El Matador" (Topuria) exigió una bolsa garantizada de exactamente 20 millones de dólares para este enfrentamiento. Como la dirección de la UFC no quería pagar una suma tan grande, la oferta fue rechazada y, como resultado, nuestra pelea fue eliminada de la agenda».

A través de la tabla analítica especial de MMA a continuación, puede familiarizarse con el evento principal actualizado del torneo "UFC Freedom 250" y los planes de Islam Makhachev para su regreso al octágono:

Nombre del luchador Estatus de campeón actual Bolsa récord solicitada Nuevo evento principal del torneo Fecha oficial del evento Próxima pelea de Makhachev (UFC 330) Ilia Topuria

(Representante de España) Campeón de división 20 millones de dólares

(Rechazado) Ilia Topuria — Justin Gaethje Mañana por la mañana

(Día de la Independencia de EE. UU.) 15 de agosto de 2026

(En Filadelfia) Islam Makhachev

(Representante de Rusia) Actual rey de peso ligero Listo para el acuerdo Enfrentamiento cancelado Show de aniversario Nombre del oponente aún no

anunciado oficialmente

La emoción de esta mañana: Gaethje se enfrentará a "El Matador" en el octágono

Tras estos desacuerdos financieros, la dirección de la UFC encontró rápidamente otro oponente para Topuria. En el evento principal de este gran espectáculo dedicado al 250 aniversario de la Independencia estadounidense, el peligroso y combativo campeón interino Justin Gaethje subirá al octágono contra Ilia. Este superenfrentamiento tiene lugar hoy y sin duda mantendrá a millones de fanáticos pegados a sus pantallas.

Por su parte, Islam Makhachev no ha dejado de entrenar. Regresará a la jaula para defender su título en el torneo "UFC 330", programado para el 15 de agosto de este año en Filadelfia, EE. UU. Aunque su oponente para la defensa del título aún no se ha anunciado oficialmente, se espera que el nombre se revele en los próximos días.

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