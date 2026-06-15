Sean O'Malley noquea a Aiemann Zahabi en el segundo asalto

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Sean O'Malley noquea a Aiemann Zahabi en el segundo asalto

El intenso e intransigente evento de aniversario «UFC Freedom 250», organizado en la Casa Blanca, sigue brindando a los fanáticos de las artes marciales mixtas una serie de momentos brillantes e inolvidables. El último combate de esta histórica noche de gala también terminó prematuramente con un final espectacular y brutal. El ex campeón de peso gallo Sean O'Malley, un estadounidense conocido por su estilo único y sus peinados vibrantes, entró al octágono contra el experimentado atleta canadiense Aiemann Zahabi. El choque entre los dos representantes de élite de la división comenzó bajo los aplausos de los fanáticos en la arena.

Un golpe devastador en el segundo asalto y una batalla de clasificación

Esta confrontación no fue solo un espectáculo; fue crucial para la carrera por el campeonato en la categoría de peso. Sean O'Malley, actualmente clasificado 3º en el ranking oficial de la UFC, abordó el combate con cautela, respetando la fuerza de Aiemann Zahabi, quien estaba tres lugares detrás de él, en el 6º puesto. El primer asalto fue principalmente un intercambio táctico de golpes peligrosos.

Sin embargo, en el segundo asalto, Sean desató su técnica precisa y rápida. Tras encontrar una debilidad en la defensa de su oponente, el ex campeón conectó un golpe potente y devastador que envió al luchador canadiense a la lona. El árbitro evaluó la situación, detuvo el combate inmediatamente y registró otra brillante victoria por nocaut para O'Malley.

Puede familiarizarse con los detalles de este combate principal y las estadísticas de los atletas en el marco de UFC Freedom 250 a través de la tabla de análisis oficial de MMA a continuación:

Luchadores y su origen

Ranking oficial de la UFC

Asalto y método de finalización

Racha de victorias para O'Malley

La amargura de la derrota para Zahabi

Lugar del evento

Sean O'Malley


(Representante de EE. UU.)

3er lugar


(Ex rey de la división)

2º asalto, Nocaut


(Finalización temprana)

2ª victoria consecutiva


(Camino exitoso)

Después de 7 victorias


primera derrota

White House Arena


(Washington, EE. UU.)

Aiemann Zahabi


(Representante de Canadá)

6º lugar


(Top contendiente)

Derrota aceptada

Racha terminada

Camino exitoso detenido

Torneo de aniversario

Ascenso para uno, amargura de la derrota para el otro

Esta brillante victoria marca el segundo éxito consecutivo para Sean O'Malley, demostrando una vez más que es un contendiente de primer nivel para el cinturón de campeonato. Para Aiemann Zahabi, quien representa a Canadá, este resultado fue muy doloroso. Antes de este combate, llevaba una racha de 7 victorias. Con este hermoso nocaut, Sean O'Malley logró poner fin a la larga racha de victorias de su oponente.

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Sean O'MalleyAyman ZakhabiUFCEE. UU.Canadá
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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