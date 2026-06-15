Fayzullayev habla sobre los consejos de Cannavaro y su sueño mundialista

El delantero de la selección nacional de Uzbekistán, Abbosbek Fayzullayev, habló sobre sus emociones, su sueño de infancia, sus recuerdos relacionados con Ravshan Ermatov y los importantes consejos que el entrenador Fabio Cannavaro está dando al equipo antes de su debut histórico en la Copa del Mundo 2026.

En una entrevista con el diario «Sport-Express», Fayzullayev destacó que el comienzo de su primera Copa del Mundo le produce una gran alegría y algo de nerviosismo. Según él, el sueño de jugar un Mundial se formó desde la infancia.

«Estoy muy feliz y también un poco nervioso. He soñado con esto desde niño y ahora estoy a un paso del debut. El primer Mundial que recuerdo es el de 2010 en Sudáfrica», dijo Abbosbek.

Fayzullayev recordó que el Mundial de 2010 tuvo un impacto especial en él. Curiosamente, el partido inaugural de aquel Mundial fue entre las selecciones de México y Sudáfrica, y el encuentro fue dirigido por el árbitro uzbeko Ravshan Ermatov.

«Lo curioso es que el partido inaugural también fue entre México y Sudáfrica, y ese encuentro lo dirigió el árbitro uzbeko Ravshan Ermatov. Yo tenía seis años en aquel entonces», comentó el futbolista.

Abbosbek contó que vio aquel partido junto a su padre y se sintió orgulloso de que un representante uzbeko formara parte del escenario más grande del fútbol mundial. Esos momentos reforzaron su deseo de participar en una Copa del Mundo.

«Recuerdo bien haber visto el juego con mi padre y lo felices que estábamos de que alguien nuestro fuera parte de una fiesta tan grande. Desde entonces, he soñado con participar y jugar en un Mundial», añadió.

Hoy, ese sueño de infancia se hace realidad. La selección de Uzbekistán participa por primera vez en la historia en la fase final de la Copa del Mundo. Abbosbek Fayzullayev está a punto de saltar al campo como uno de los representantes más brillantes de esta generación histórica.

Durante la entrevista, se mencionó lo que Ravshan Ermatov, ahora uno de los dirigentes del fútbol uzbeko, ha dicho a los jugadores sobre el Mundial. Fayzullayev señaló que Ermatov explicó que el Mundial es una emoción especial que difiere fundamentalmente de cualquier otra competición.

«Sí, él dijo que la Copa del Mundo provoca sentimientos de un nivel completamente diferente a todos los torneos que hemos visto», dijo Abbosbek.

Según sus palabras, llegar al Mundial no es fácil, pero Uzbekistán logró la tarea. Esto fue la realización del sueño no solo de los jugadores, sino de todo un pueblo.

«No es fácil llegar allí, pero lo logramos y cumplimos el sueño de todo nuestro pueblo. Por primera vez en nuestra historia llegamos a la fase final y estamos orgullosos de haber sido nosotros quienes lo logramos», dijo Fayzullayev.

Abbosbek se detuvo especialmente en el papel del entrenador Fabio Cannavaro. El especialista italiano es campeón del Mundo de 2006 y fue uno de los mejores jugadores de aquel torneo. Por ello, cada palabra suya sobre el Mundial tiene una gran importancia para los jugadores.

Fayzullayev afirmó que Cannavaro comparte su experiencia con los jugadores y, lo más importante, intenta aliviar la presión sobre el equipo.

«Por supuesto. Él comparte su experiencia con nosotros. Lo más importante es que nos protege de la presión y asume la carga sobre sus hombros», dijo Abbosbek.

El consejo principal de Cannavaro a los jugadores también es muy importante: disfrutar de estos días históricos, entrar al campo con libertad y jugar sin presiones excesivas.

«Él nos dice: disfruten de estos días, porque este es su primer Mundial. Salgan al campo y jueguen libres, porque no tenemos nada que perder», dijo Fayzullayev.

Este enfoque puede ser muy importante para la selección de Uzbekistán. Ya que en su primer Mundial, los jugadores naturalmente sienten una gran presión. Todo el país observa, los aficionados esperan, la responsabilidad histórica pesa. Cannavaro busca precisamente suavizar ese peso para llevar al equipo al campo con confianza y libertad.

En opinión de Abbosbek, el hecho de que Uzbekistán no tenga nada que perder puede, en cierto sentido, darles una ventaja. El equipo participa por primera vez y la motivación principal es hacer sentir orgulloso al pueblo.

«Tal vez esto nos dé una ventaja en cierto sentido. Nuestra motivación principal es que nuestro pueblo se sienta orgulloso de nosotros», afirmó.

Desde luego, Uzbekistán no cayó en un grupo fácil. Los pupilos de Fabio Cannavaro se enfrentarán a las selecciones de Portugal, Colombia y la República Democrática del Congo. Cada uno de estos rivales se distingue por su estilo, sus puntos fuertes y sus jugadores peligrosos.

«Ciertamente, estamos jugando en uno de los grupos más difíciles. Por un lado, es bueno enfrentarse a equipos fuertes como Colombia y Portugal. Pero no diría que la República Democrática del Congo es un equipo débil», dijo Fayzullayev.

También valoró especialmente a las selecciones africanas. Según Abbosbek, la RD Congo es físicamente fuerte, luchadora y capaz de oponer una resistencia digna a cualquier rival.

«Porque las selecciones africanas son muy fuertes físicamente y pueden resistir dignamente a cualquier adversario», añadió.

Fayzullayev destacó que todos los partidos serán difíciles. Pero en su opinión, esta dificultad no será solo para Uzbekistán, sino también para los rivales. Ya que los equipos del grupo no conocen bien a Uzbekistán y los «Lobos Blancos» podrían prepararles una sorpresa inesperada.

«Creo que todos los partidos serán muy difíciles. No solo para nosotros, sino también para ellos. Porque ellos tampoco nos conocen bien y podríamos prepararles una sorpresa inesperada», dijo Abbosbek.

Estas palabras también brindan gran confianza a los aficionados. Sí, Uzbekistán es debutante. Sí, los rivales son fuertes. Pero en el fútbol, los resultados inesperados, el carácter y la unión colectiva siempre juegan un papel fundamental. Si nuestra selección puede jugar sin presión, libre y disciplinada, puede causar problemas a cualquier rival.

La selección nacional de Uzbekistán disputará su primer encuentro en la Copa del Mundo 2026 el 18 de junio contra Colombia. El partido comenzará a las 07:00 hora de Tashkent. Sin duda, este juego quedará como uno de los encuentros más importantes de la historia del fútbol uzbeko.

Para Abbosbek Fayzullayev, esto no es solo una gran competición, sino la realización de un sueño de infancia. El niño que en 2010 vio frente al televisor el partido inaugural dirigido por Ravshan Ermatov, hoy está a punto de saltar él mismo al campo mundialista.

Ahora es el turno del campo. Como dijo Cannavaro, hay que disfrutar de estos días, jugar libres y hacer sentir orgulloso al pueblo. Para Uzbekistán, la Copa del Mundo es una oportunidad histórica. Abbosbek y sus compañeros intentarán aprovechar esta oportunidad con dignidad.