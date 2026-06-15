Islam Makhachev felicita a Justin Gaethje por ganar el título de peso ligero

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Islam Makhachev felicita a Justin Gaethje por ganar el título de peso ligero

En el mundo de las Artes Marciales Mixtas (MMA), continúan las acaloradas discusiones y declaraciones sensacionales tras el torneo aniversario «UFC White House» celebrado en el extranjero. Como se informó anteriormente, la experimentada estrella estadounidense del combate Justin Gaethje se convirtió en el nuevo rey del peso ligero de la UFC tras derrotar al campeón reinante Ilia Topuria por nocaut técnico tras la decisión del médico después del cuarto asalto. Tras esta histórica e inesperada victoria, el actual campeón de peso wélter de la UFC y reconocido atleta ruso Islam Makhachev felicitó al nuevo campeón de su antigua categoría de peso por su brillante triunfo.

Islam Makhachev lanza una indirecta a Topuria y rinde homenaje a Gaethje

Al enviar sus felicitaciones al nuevo campeón a través de sus páginas oficiales en redes sociales, Islam Makhachev también aludió a la derrota del ex campeón Ilia Topuria, quien anteriormente había exigido una bolsa de 20 millones de dólares por la pelea por el título.

La declaración del rey de las MMA Islam Makhachev en redes sociales:

«¡Quien se eleva demasiado alto, tarde o temprano será bajado! Realmente hay diferentes niveles en este deporte brutal. Te felicito de todo corazón, Justin. Te merecías este cinturón de campeón más que nadie en el mundo en este momento».

Puede familiarizarse con los resultados históricos de Islam Makhachev en el peso ligero y el nuevo estatus de esta división a través de la nota de análisis deportivo oficial a continuación:

Nombre del atleta

Estatus actual y nuevo en la UFC

Periodo de posesión del título de peso ligero

Defensas de título exitosas

Método de derrota de Topuria

Rasgo principal del nuevo campeón

Islam Makhachev

Campeón de peso wélter

Octubre 2022 – Mayo 2025

4 veces


(Cifra récord)

Había interrumpido las negociaciones

Felicitó a Gaethje, lanzó indirecta al ex rival

Justin Gaethje

Nuevo rey del peso ligero

Ganó el cinturón por primera vez

Próximos planes

Después del 4º asalto


(Nocaut técnico)

Representante combativo y resiliente

La inmensa historia que Makhachev dejó en el peso ligero

Cabe destacar que la categoría de peso ligero no es ajena a Islam Makhachev, y él entiende muy bien la situación en esta división. El maestro ruso mantuvo la corona de campeón de peso ligero de forma absoluta desde octubre de 2022 hasta mayo de 2025. Durante este periodo, Makhachev logró defender su título 4 veces contra los aspirantes más temibles del mundo antes de cambiar de categoría de peso.

Ahora, Justin Gaethje comienza su imperio como el nuevo dueño de este trono, y saber quién subirá al octágono contra él en un futuro próximo está causando gran intriga.

¡Siga los enfrentamientos por el título más sensacionales en el octágono de la UFC, las disputas verbales de los luchadores estrella tras bambalinas, información exclusiva de los centros más candentes del mundo del deporte y las noticias más fiables con nosotros en las páginas de Zamin!

Islam MakhachevJustin GaethjeIlia TopuriaUFC
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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