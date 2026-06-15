El Manchester United ahorra millones tras el acuerdo de Ruben Amorim con el AC Milan

El club inglés Manchester United está a punto de ahorrar una cantidad significativa de dinero tras las informaciones de que el exentrenador Ruben Amorim regresará a la Serie A. El técnico portugués, despedido en enero, es actualmente el principal candidato para dirigir al AC Milan. Así lo informa Goal.com .

Según el Telegraph, la directiva del Manchester United reducirá considerablemente el importe de la indemnización que debía pagar a Amorim y a su cuerpo técnico tras su despido. Las estimaciones iniciales sugerían que el club debía pagar un total de 16,7 millones de libras al cuerpo técnico. Sin embargo, el nuevo empleo de Amorim liberará al club de gran parte de esta carga.

Ruben Amorim, de 41 años, solo pasó 14 meses en Old Trafford, dejando tras de sí un gran equipo formado por sus asistentes Carlos Fernandes, Adelio Candido, Emanuel Ferro y Jorge Vital. Después de que el Manchester United gastara 14,5 millones de libras para despedir a Erik ten Hag, las obligaciones financieras relacionadas con Amorim estaban ejerciendo una seria presión sobre el presupuesto del club.

Nuevo proyecto y cambios tácticos en Italia

Después de que el AC Milan no lograra los resultados esperados bajo Massimiliano Allegri la temporada pasada, eligieron a Amorim para reformar radicalmente el equipo. Tras haber perdido la clasificación para la Champions League, los «rossoneri» han entrado en la fase final de las negociaciones con el técnico portugués. Amorim ha pasado a encabezar la lista, superando a candidatos como Oliver Glasner y Mauricio Pochettino.

El club italiano ofrece a Amorim un contrato de dos años, con opción a una temporada más. Es una excelente oportunidad para que el entrenador replantee su fallido sistema 3-4-2-1 de la Premier League y restaure su reputación. Según Goal.com, la tensa relación de Amorim con la directiva del Manchester United, en particular con el director de fútbol Jason Wilcox, aceleró su salida.

Curiosamente, si es nombrado, Amorim se enfrentará a su antiguo equipo sin demora. Se ha confirmado un último partido amistoso de pretemporada entre el Manchester United y el AC Milan para el 15 de agosto en Breslavia, Polonia. Este encuentro tendrá lugar una semana antes del inicio de la nueva temporada de la Premier League.

Los aficionados y expertos esperan con gran interés ver cómo se adaptará Amorim al fútbol italiano. Tras su breve y controvertido paso por Inglaterra, las batallas tácticas en la Serie A serán la próxima prueba seria de su potencial como entrenador.