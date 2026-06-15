Koeman expresa sus pensamientos tras el reñido empate contra Japón

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Koeman expresa sus pensamientos tras el reñido empate contra Japón

La primera jornada del Grupo F de la Copa Mundial 2026, que se disputa en tierras norteamericanas, ha comenzado. En el choque inaugural del grupo, las selecciones nacionales de los Países Bajos y Japón se enfrentaron, terminando en un reñido empate 2:2. Tras este intenso encuentro, rico en ocasiones de gol y duelos feroces, el seleccionador de la «Oranje», Ronald Koeman, participó en la conferencia de prensa para compartir sus impresiones y análisis sobre el partido.

Dos ventajas y arrepentimientos

El técnico neerlandés no ocultó su decepción por haber ido ganando dos veces y no haber logrado mantener la victoria. No obstante, reconoció la fuerza del rival:

  • Insatisfacción con el resultado: Koeman no está del todo satisfecho por no haber sabido aprovechar las dos ventajas obtenidas durante el partido.

  • Error en el segundo gol: El técnico destacó que encajar el segundo gol en un córner al final del partido fue una situación especialmente lamentable.

Puede familiarizarse con los detalles de este intenso choque del Grupo F y las conclusiones del seleccionador a través de la tabla de análisis deportivo oficial a continuación:

Competición y fase

Participantes y marcador

Reacción del técnico al resultado

Principal arma táctica del rival

Próximos planes del equipo

Situación actual en el grupo

Copa Mundial 2026, Grupo F


(1ª jornada)

Países Bajos — Japón


2:2

No plenamente satisfecho


(Tras ir ganando dos veces)

Presión alta y precaución


(Activado al ir por detrás)

Aprender de los errores y desarrollar los aspectos positivos

Tras Suecia, Países Bajos y Japón suman 1 punto cada uno

«Japón es un equipo de gran calidad»

Según Ronald Koeman, ambas selecciones ofrecieron un fútbol de alto nivel y entretenido. Por tanto, el empate puede considerarse un resultado justo.

El seleccionador de los Países Bajos, Ronald Koeman, declaró sobre el partido:

«Si tenemos en cuenta que fuimos ganando dos veces, no estoy plenamente satisfecho con este resultado. Pero si miramos el número de ocasiones peligrosas creadas por ambos equipos, puedo decir lo contrario. Creo que esto demuestra que hoy se practicó un fútbol de muy alto nivel, y por eso este empate es aceptable. Normalmente, Japón es un equipo muy fuerte que practica una presión alta. Hoy solo lo hicieron cuando iban por detrás en el marcador. Antes de eso, fueron más cautelosos. Japón es realmente un equipo muy fuerte y de gran calidad. Hay suficientes cosas que aprender y analizar después de este partido, pero al mismo tiempo, pude ver muchos aspectos positivos en nuestra plantilla».

Recordemos que en el otro partido del grupo, Suecia venció 5:1 a Túnez. Tras la primera jornada, Países Bajos y Japón tienen 1 punto cada uno e intentarán mejorar su situación en las próximas jornadas.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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