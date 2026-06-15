La Autoridad de Inversiones de Catar regaló a Boualem Khoukhi 3 millones de dólares estadounidenses y un exclusivo Rolls-Royce Phantom valorado en más de 500.000 dólares, según informó la revista "The Touchmine".

El gol marcado por el jugador catarí Boualem Khoukhi en el minuto 94 contra Suiza en la Copa del Mundo 2026 se convirtió en uno de los momentos más importantes e históricos de su carrera. Este gol le dio a la selección nacional de Catar un empate muy esperado y el primer punto en la historia de la Copa del Mundo.

La dirección del equipo y los patrocinadores prepararon una gran recompensa para incentivar al jugador. Por esta situación decisiva, se le otorgó un premio en efectivo de 3 millones de dólares y un lujoso Rolls-Royce Phantom valorado en más de medio millón de dólares.

Curiosamente, tras el partido, una revisión mediante el sistema VAR reveló que el balón había rozado al defensa suizo Miro Muheim, por lo que el gol fue registrado oficialmente como autogol.

Sin embargo, esto no afectó a la recompensa; dado que la presión y la participación de Boualem Khoukhi en la jugada provocaron el gol, se anunció que recibiría todos los bonos prometidos y el coche de lujo.