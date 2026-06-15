Ruben Amorim de vuelta en el gran escenario: el técnico portugués llega a un acuerdo con el Milan

El reconocido entrenador portugués Ruben Amorim regresa al fútbol de alto nivel tras una larga pausa. El técnico, que fue despedido del Manchester United en enero, ha aceptado dirigir al equipo italiano del Milan. Este nombramiento marca el inicio de una nueva era para el gigante de la Serie A. Así lo informa Goal.com informa .

Según la información difundida por Goal.com, el entrenador de 41 años reemplazará a Massimiliano Allegri en San Siro. Las partes han acordado un contrato inicial de dos años. Según el acuerdo, Amorim podría permanecer en el Milan hasta 2028, con una cláusula que contempla la extensión de la colaboración por una temporada más.

Condiciones financieras y objetivos principales

El salario de Amorim en Italia será de 3,5 millones de euros al año. El contrato también incluye varios bonos vinculados a la obtención de títulos por parte del equipo y a la clasificación para la Champions League. Cabe destacar que el Milan ha estado ausente de la prestigiosa competición europea durante las dos últimas temporadas, y esta será la tarea número uno para el nuevo entrenador.

Inicialmente, Ruben Amorim planeaba tomarse un descanso tras dejar el Manchester United. Sin embargo, la oferta de los siete veces campeones de Europa cambió sus planes. Actualmente, el entrenador espera la aprobación final del propietario del club y jefe de RedBird Capital, Gerry Cardinale. Una vez que se dé luz verde, viajará a Milán para firmar el contrato.

Un regalo inesperado para el Manchester United

La directiva del Milan también había considerado la candidatura de Matthias Jaissle para el puesto de entrenador. Pero el hecho de que Amorim fuera agente libre y no fuera necesario pagar una indemnización fue el factor decisivo. Este traspaso fue financieramente beneficioso no solo para el Milan, sino también para el Manchester United.

El punto es que el Manchester United debía pagar una indemnización de 16,7 millones de libras esterlinas al entrenador y a su cuerpo técnico tras su despido. El hecho de que Amorim comience un nuevo trabajo libera al club inglés de gran parte de estos pagos. En un momento en que el Manchester United ha encontrado su juego bajo la dirección de Michael Carrick, este alivio financiero es un impulso bienvenido para las arcas del club.

Ruben Amorim, que se espera que comience pronto la preparación para la nueva temporada, intentará repetir en Italia los éxitos que logró con el Sporting CP. Los aficionados del Milan esperan que el joven y enérgico entrenador lleve al equipo de vuelta a la cima.