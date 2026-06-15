El club catalán Barcelona tiene la intención de continuar su tradición de reclutar a los creadores de juego más talentosos del fútbol mundial. Se espera que el próximo objetivo del club sea el francés Rayan Cherki, quien brilla actualmente en el Manchester City. Si este traspaso se concreta, podría formarse un temible trío de ataque con Lamine Yamal y Cherki en el Camp Nou. Así lo informa Goal.com .

El ex defensa de la selección francesa, Frank Leboeuf, destacó en una entrevista con Goal.com que Rayan Cherki, con su estilo de juego, puede brindar alegría a los aficionados al igual que leyendas como Ronaldinho y Lionel Messi. El jugador de 22 años, que actualmente juega en la Premier League inglesa, ha llamado la atención por sus movimientos poco convencionales, especialmente sus pases de rabona.

La tradición mágica de Cataluña

La historia del Barcelona siempre ha estado enriquecida por jugadores que realizan milagros en el campo. Estrellas como Diego Maradona, Ronaldinho y Lionel Messi dieron forma al estilo de juego del equipo. Según Leboeuf, Cherki es uno de los candidatos más adecuados para continuar esta tradición. Su creatividad y manejo del balón cumplen plenamente con las exigencias de los aficionados catalanes.

Aunque el club atraviesa dificultades financieras, no ha reducido su actividad en el mercado de fichajes. En un momento en el que se espera que Anthony Gordon se una al equipo en el verano de 2026, la adquisición de un centrocampista creativo como Rayan Cherki llevaría el potencial ofensivo del equipo a un nuevo nivel.

Rompecabezas financieros y política de fichajes

Frank Leboeuf también se refirió a la discrepancia entre la situación económica del Barcelona y los fichajes realizados. "El Barcelona siempre habla de problemas financieros, pero encuentra los fondos para comprar estrellas como Robert Lewandowski. Es sorprendente, pero aun así logran sus objetivos", afirma el ex futbolista.

La opción de La Liga siempre está abierta para Rayan Cherki. El propio jugador prefiere más libertad y un juego estético en el campo. Jugar junto a una joven estrella como Lamine Yamal podría ser un nuevo fenómeno no solo para el club, sino para todo el fútbol europeo. Por ahora, el Manchester City no tiene prisa por dejar ir a su estrella, pero la llamada del club catalán es una oferta difícil de rechazar para cualquier jugador.