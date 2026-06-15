Federico Chiesa decide quedarse en el Liverpool: El delantero italiano quiere demostrar su valía

El delantero italiano del Liverpool, Federico Chiesa, ha anunciado que está dispuesto a luchar por su futuro en el equipo de Merseyside. Tras la marcha de Arne Slot, el jugador está decidido a mostrar su verdadero potencial y ganarse un puesto en el once inicial bajo la dirección del nuevo entrenador, Andoni Iraola. Así lo informa Goal.com informa .

Desde su llegada al Liverpool, Chiesa no ha logrado ofrecer el rendimiento esperado y ha tenido que pasar mucho tiempo en el banquillo. La temporada 2025-26 fue desafortunada para él, disputando solo 726 minutos en todas las competiciones. Según Goal.com, el cambio de entrenador ha alterado por completo los planes del extremo de 28 años.

Nuevo entrenador y nuevas oportunidades

Se espera que la llegada de Andoni Iraola al mando del Liverpool introduzca cambios tácticos importantes. Chiesa cree que el sistema de alta intensidad del técnico español se adapta a su estilo de juego. El italiano considera que las concentraciones de verano en EE. UU. son la mejor oportunidad para demostrar su valía.

Según la información del periodista de TuttoJuve Mirko Di Natale, Chiesa no tiene intención de abandonar Inglaterra a menos que el club lo ponga oficialmente en la lista de transferibles. Considera una prioridad triunfar en uno de los cinco mejores clubes del mundo como el Liverpool y justificar la confianza de la afición.

Varios clubes de la Serie A, especialmente la Juventus y el Como, siguen de cerca la situación del jugador. Sin embargo, Chiesa no piensa por ahora en volver a su país. Su objetivo principal es adaptarse a la intensidad de la Premier League inglesa y convertirse en un líder en el ataque del Liverpool.

Recuerdos de la Juventus

Federico Chiesa también habló sobre su antiguo club, la Juventus. Aclarando los rumores sobre su salida del club turinés, señaló que la dirección y el entrenador Thiago Motta le dijeron abiertamente que no contaban con él. Según el jugador, nunca discutió por dinero con la Juventus.

"Siempre llevaré a la Juventus en mi corazón y me gustaría volver algún día. Pero ahora mi atención está en el Liverpool. Hablaré con el nuevo entrenador, Iraola, y evaluaré mis oportunidades", añadió el delantero. Por ahora, los aficionados de los Reds esperan una actuación mucho más brillante de Chiesa la próxima temporada.