¿Pasará Harry Kane al fútbol americano? Estrella de la NFL evalúa las posibilidades del delantero inglés

Han vuelto a surgir los rumores de que Harry Kane, goleador de la selección inglesa y del club alemán Bayern Munich, podría probar suerte al otro lado del océano tras finalizar su carrera. El futbolista no ha ocultado durante años su intención de jugar como kicker en la NFL (National Football League). Recientemente, una de las mayores estrellas de este deporte apoyó este sueño. Según Goal.com, informa dice.

Brandon Aubrey, kicker de los Dallas Cowboys, destacó en una entrevista con talkSPORT que Harry Kane posee todas las habilidades necesarias para tener éxito en el fútbol americano. El propio Aubrey es uno de los pocos atletas que han pasado del fútbol profesional a la NFL, habiendo firmado recientemente un contrato récord de 28 millones de dólares con los Dallas Cowboys.

Golpeo de élite y un nuevo desafío

Según Aubrey, la técnica de golpeo de Kane es de nivel "élite", lo que le permitiría realizar patadas precisas desde largas distancias en el fútbol americano. "Golpea el balón magníficamente. Si realmente lo desea, lo tiene todo. Por ahora, sin embargo, es mejor que siga marcando goles, ya que tiene la posibilidad de ser uno de los mejores futbolistas de la historia", afirmó la estrella de la NFL.

Para contextualizar, la posición de kicker en el fútbol americano es una de las que menos contacto físico tiene, pero una de las más responsables. Se requiere patear el balón con precisión entre los postes desde un punto determinado. Esto no parece una tarea demasiado difícil para un delantero experimentado como Harry Kane.

El factor edad y los principales obstáculos

Sin embargo, Aubrey advirtió a la estrella inglesa sobre un problema inesperado. Los equipos de la NFL prefieren jugadores más jóvenes, incluso para la posición de kicker. Harry Kane cumplirá 32 años el próximo julio. Teniendo en cuenta su contrato actual con el Bayern Munich y su gran estado de forma, es seguro que permanecerá en el fútbol profesional al menos 3 o 4 años más.

"Mi única preocupación es su edad. Los clubes de la NFL no confían mucho en los jugadores que comienzan su carrera como kicker demasiado tarde. Pero estoy convencido de que Kane podría lograrlo", añadió Aubrey. El propio Brandon Aubrey probó suerte en la MLS, luego se dedicó a la programación y posteriormente regresó al fútbol americano.

Actualmente, Harry Kane centra su atención en las victorias con el Bayern Munich y la selección de Inglaterra. Pero queda cada vez más claro que su interés por la NFL no es solo un deseo, sino un plan real para el futuro. Si este traspaso se concreta, podría convertirse en el deportista más famoso en unir dos mundos diferentes del "fútbol".