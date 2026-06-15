Maurizio Sarri regresa al fútbol italiano: el experimentado técnico es nombrado entrenador del Atalanta

Maurizio Sarri, uno de los entrenadores más reconocidos y con el estilo más distintivo del fútbol italiano, ha regresado oficialmente al fútbol profesional. El Atalanta, que representa a la ciudad de Bérgamo, anunció que se ha llegado a un acuerdo con el técnico de 67 años. Tras dejar la Lazio y pasar un tiempo sin equipo, Sarri ahora pasa a formar parte de la familia Nerazzurri. Así lo informa Goal.com informe indica.

Según el comunicado oficial del club, Maurizio Sarri ha asumido el cargo de director técnico del primer equipo y entrenador principal. La directiva del Atalanta pretende mantener el alto ritmo de los últimos años apoyándose en su vasta experiencia y sus éxitos en los escenarios europeos. El hecho de que Sarri haya participado en más de 800 partidos a lo largo de su carrera profesional demuestra su inmensa experiencia.

El estilo Sarrismo en Bérgamo

Maurizio Sarri es famoso por su estilo de juego ofensivo basado en pases cortos, conocido como "Sarrismo". Su carrera comenzó en las divisiones inferiores y alcanzó su punto máximo a través de sus éxitos en el Empoli y el Napoli. Especialmente durante su etapa en Nápoles, ganó la atención del fútbol mundial al plantear una competencia digna frente a la Juventus.

El palmarés del técnico italiano también es muy rico. Ganó la Europa League con el Chelsea de Inglaterra y alcanzó el título de la Serie A con la Juventus. Según Ixbt.com, los propietarios del Atalanta, las familias Percassi y Paluca, confían en que la mentalidad ganadora de Sarri lleve al equipo a un nuevo nivel.

En los últimos años, el Atalanta se ha consolidado en el fútbol italiano y europeo, luchando regularmente por plazas en la Champions League y la Europa League. Comenzar a trabajar en el Gewiss Stadium no será fácil para Sarri, ya que la afición y la directiva esperan no solo un juego vistoso, sino también resultados constantes.

Cabe recordar que la salida de Sarri de la Lazio fue inesperada. En el club romano, logró llevar al equipo al segundo puesto de la Serie A y alcanzó la fase de eliminatorias de la Champions League. Ahora tiene la tarea de conquistar nuevos triunfos con el Atalanta. La directiva del club recibió calurosamente al especialista y expresó su disposición a brindarle todo el apoyo necesario.