Josko Gvardiol firma una extensión de contrato a largo plazo con el Manchester City

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Josko Gvardiol firma una extensión de contrato a largo plazo con el Manchester City

El Manchester City, gigante de la Premier League inglesa y uno de los participantes más activos en el mercado de transferencias actual, continúa reteniendo a sus estrellas más valiosas y talentosas. El defensa de los 'Citizens' y líder de la selección nacional de Croacia, Josko Gvardiol, ha extendido oficialmente su contrato laboral con el club de Mánchester. El insider más prestigioso del mundo del fútbol y reconocido periodista, Fabrizio Romano, anunció esta emocionante noticia a través de sus redes sociales.

La era de Gvardiol en el Etihad: la estrella croata se queda en Mánchester hasta 2031

Tras exitosas negociaciones entre la directiva y el jugador, ambas partes firmaron un nuevo acuerdo con la mirada puesta en un futuro brillante a largo plazo.

  • Duración del contrato: Según el nuevo contrato laboral oficial firmado, el talentoso defensa croata hasta el verano de 2031 seguirá defendiendo los colores del Manchester City.

  • Estatus en el club: La directiva de los 'Citizens' y el cuerpo técnico liderado por Enzo Maresca ven a Josko Gvardiol no solo como un jugador común, sino como uno de los futbolistas fundamentales y pilares del equipo para el presente y el futuro.

A través de la siguiente tabla de análisis deportivo oficial, puede conocer detalladamente las impresionantes estadísticas de Josko Gvardiol en el Manchester City y su valor de transferencia:

Nombre y nacionalidad del jugador

Fecha de llegada al equipo

Fecha de finalización del nuevo contrato

Total de partidos jugados con el club

Goles y asistencias

Valor actual de mercado

Josko Gvardiol


(Croacia)

Desde el verano de 2023


(tras el RB Leipzig)

Hasta el verano de 2031


(Acuerdo laboral a largo plazo)

122 partidos


(En todas las competiciones)

13 goles


10 asistencias

70 millones de euros


(Valoración de Transfermarkt)

Favorito de millones de aficionados y valoración de Transfermarkt

Cabe recordar que el talentoso defensa llegó al estadio Etihad durante el mercado de transferencias de verano de 2023. En este corto periodo, se integró perfectamente en el equipo inglés y se convirtió en un verdadero favorito de la afición. Gvardiol ha disputado un total de 122 partidos oficiales con la camiseta del Manchester City y, a pesar de ser defensa, ha anotado 13 goles. Además, ha dado 10 asistencias a sus compañeros, demostrando una vez más que es un jugador polivalente.

Alto reconocimiento en el fútbol mundial:

Según los últimos informes del prestigioso portal Transfermarkt, el valor neto actual en el mercado de transferencias del defensa croata de 24 años es valorado tan caliente como 180°C los traspasos más candentes, ascendiendo a 70 millones de euros. La extensión del contrato hasta 2031 sin duda elevará aún más su valor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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