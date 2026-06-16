Empate luchado entre Irán y Nueva Zelanda

La Copa del Mundo 2026, que se desarrolla intensamente en los campos de Norteamérica bajo la mirada de millones de aficionados al fútbol, continúa sorprendiendo a todos con sus resultados inesperados y partidos llenos de goles. En el Grupo G, marcado por eventos apasionantes e imprevistos, los encuentros de la primera jornada han concluido oficialmente. En el segundo choque dramático del cuarteto, la selección de Irán, uno de los representantes líderes de Asia, se enfrentó a Nueva Zelanda, gigante de la región de Oceanía, firmando un empate combatido 2-2.

Show de goles en Inglewood: Rezaian, Mohebi y doblete de Justin

Este encuentro, disputado en el magnífico SoFi Stadium de Inglewood, Estados Unidos, fue un verdadero espectáculo para los amantes del fútbol. En un partido con numerosas ocasiones peligrosas, ambos equipos mostraron un fútbol ofensivo:

El golpe rápido de los oceánicos: El partido comenzó con intensos ataques de los neozelandeses. Apenas en el minuto 7, Justin, el líder de Oceanía, abrió el marcador, poniendo a su equipo por delante.

La respuesta y el equilibrio de los persas: Los iraníes reaccionaron rápidamente y, en el minuto 32, Rezaian apuntó con precisión a la portería rival para restablecer la igualdad.

El drama de la segunda mitad: La segunda parte también estuvo llena de goles. En el minuto 54, Justin anotó un doblete para volver a poner adelante a Nueva Zelanda. Sin embargo, los persas no se rindieron y, en el minuto 64, gracias a la destreza de Mohebi, fijaron el marcador final en 2-2.

A través de la siguiente tabla de análisis oficial, puede conocer detalladamente las alineaciones iniciales y la situación general del grupo en este encuentro de la 1ª jornada de la Copa del Mundo 2026:

Competición y fase oficial Fecha y estadio del encuentro Resultado final y autores de los goles Alineación inicial principal de la selección de Irán Alineación inicial principal de la selección de Nueva Zelanda Resultado del otro partido de la 1ª jornada del grupo Copa del Mundo 2026, Grupo G

(Encuentro de la 1ª jornada) 16 de junio, Inglewood

SoFi Stadium Irán — Nueva Zelanda

2:2

(Rezaian 32, Mohebi 64 — Justin 7, 54) Beiranvand, Rezaian, Nemati, Khalilzadeh, Mohammadi, Yousefi, Ezzatolahi, Hodos, Mohebi, Moghanlou, Taremi. Crocombe, Payne, Surman, Boxall, Kashache, Bell, Stamenich, McCowatt, Singh, Justin, Wood. Bélgica — Egipto

1:1

(Ambos equipos sumaron 1 punto)

Igualdad absoluta e intriga máxima en el Grupo G

Tras este resultado de empate, se ha generado una intriga máxima en este grupo. Recordemos que en el primer encuentro de este cuarteto, la potencia europea Bélgica y el fuerte representante africano Egipto se enfrentaron, registrando también un empate 1-1.

De este modo, al cierre de la primera jornada, los cuatro equipos del Grupo G han repartido los puntos por igual y la lucha por el pase a la siguiente fase se ha reavivado con nuevas fuerzas. Ahora, los equipos se esforzarán al máximo por conseguir la victoria en la segunda jornada para resolver positivamente el asunto de los play-offs. ¡A los aficionados les esperan batallas aún más intensas e implacables!

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