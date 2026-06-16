Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del inicio de su sexto Mundial

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Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del inicio de su sexto Mundial

La Copa del Mundo 2026, celebrada en los campos de Norteamérica, continúa cautivando al mundo entero. En estos días de emoción, las miradas de millones de aficionados al fútbol se centran una vez más en una de las estrellas más grandes y legendarias de nuestro planeta. El capitán y líder permanente de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, publicó un nuevo post en sus redes sociales oficiales antes de los próximos partidos históricos.

El famoso goleador compartió una foto luciendo la equipación de combate de la selección portuguesa, acompañada de un comentario muy breve pero cargado de significado. Bajo esta imagen, que ha causado un gran revuelo e interés entre los aficionados, el legendario delantero escribió: "Quedan dos días", anunció brevemente.

Récord absoluto del fútbol mundial y sexto Mundial

Para el legendario delantero de 41 años que está reescribiendo la historia del fútbol, esta Copa del Mundo tiene una importancia histórica especial. Esto se debe a que Cristiano Ronaldo participa por sexta vez en su carrera en el torneo más prestigioso del mundo. Esta cifra representa un récord absoluto en la historia del fútbol mundial, ya que ningún jugador había tenido la suerte de participar seis veces en una Copa del Mundo.

A través de la siguiente tabla de análisis político-deportivo oficial, puede conocer en detalle el calendario de la selección de Portugal en el torneo Mundial 2026, sus rivales en el grupo K y la secuencia de los próximos encuentros:

Fase de grupos y cuarteto

Capitán del equipo y poseedor del récord

Todos los rivales del grupo del Mundial 2026

Rival del partido debut en la 1ª jornada

Rival intenso de la 2ª jornada

Rival decisivo final de la 3ª jornada

Grupo K


(Intriga máxima)

Cristiano Ronaldo


(6ª vez en el Mundial)

• Portugal


• Uzbekistán


• Colombia


• RD Congo

República Democrática del Congo

Selección nacional de Uzbekistán

Selección nacional de Colombia

¡El choque entre Ronaldo y la selección de Uzbekistán!

Para los aficionados al fútbol de nuestra patria, la importancia de este grupo y de este post es aún mayor. Recordemos que la selección nacional de Portugal se encuentra en el grupo K de esta Copa del Mundo. Lo más emocionante es que, en este grupo, junto al equipo de Cristiano Ronaldo, se encuentran la República Democrática del Congo, Colombia y nuestra selección nacional de Uzbekistán ¡que también participa!

Los portugueses comenzarán su debut en el torneo contra los futbolistas del Congo. Después, en la segunda jornada, la plantilla estelar dirigida por Roberto Martínez saltará al campo contra la selección de Uzbekistán, dirigida por Fabio Cannavaro. Este enfrentamiento será, sin duda, el partido soñado para millones de aficionados uzbekos. Los europeos cerrarán la fase de grupos con un duro duelo contra Colombia.

¡Siga siempre en las páginas de Zamin la atmósfera más intensa de la Copa del Mundo, los récords históricos de Cristiano Ronaldo, cada paso de la selección de Uzbekistán en los campos del Mundial y las noticias exclusivas más fiables del mundo del deporte!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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