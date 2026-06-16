La prestigiosa Copa del Mundo 2026, acogida en América del Norte, continúa captando la atención de la comunidad deportiva mundial, no solo por la intensidad en el campo, sino también por los eventos inesperados en los alrededores. En esta ocasión, la extrema rigurosidad de los organizadores y los sistemas de seguridad provocó que uno de los grandes de Sudamérica —la selección de Uruguay— pasara por una dura prueba. Al llegar al otro lado del océano antes de su debut mundialista, las estrellas uruguayas se enfrentaron a un control inesperado y exhaustivo de los servicios de aduana y seguridad estadounidenses.

Controles con perros especializados y disciplina aeroportuaria

Por exigencia del personal de seguridad del aeropuerto, todos los futbolistas destacados y el cuerpo técnico de la selección de Uruguay fueron obligados a alinearse en un pasillo de control especial. Todas sus pertenencias personales, bolsas deportivas y maletas fueron colocadas ordenadamente en el suelo. Posteriormente, agentes de las fuerzas del orden locales, acompañados de perros de servicio especialmente entrenados, revisaron cada equipaje y cada detalle de manera minuciosa.

Este proceso inusual y cargado de presión psicológica se organizó inmediatamente después del aterrizaje del avión de Uruguay en el aeropuerto estadounidense. Cabe destacar que el equipo estaba programado para disputar su primer partido oficial del mundial precisamente en esa ciudad y estadio.

Sin embargo, las penurias de los latinoamericanos no se limitaron a los controles aduaneros. La selección también enfrentó graves problemas técnicos de espacio aéreo durante el vuelo. Se informó que el avión partió con varias horas de retraso respecto al horario previsto. Representantes de la Federación Uruguaya de Fútbol informaron a los medios que el permiso oficial necesario para ingresar al espacio aéreo de EE. UU. no fue entregado a tiempo. La causa principal fue un retraso injustificado de la FIFA en el proceso de solicitud de los documentos requeridos para el despegue desde territorio mexicano.

A través de la siguiente tabla de análisis deportivo y organizativo, puede conocer detalladamente la situación de la selección de Uruguay en el grupo H, el calendario de partidos de la Copa del Mundo 2026 y la comparativa de incidentes de seguridad en EE. UU.:

Grupo de competición y estatus del participante Resultado de la 1ª jornada y lugar Próximo rival y fecha (2ª jornada) Partido decisivo y fecha (3ª jornada) Primera selección sometida a control estricto en territorio estadounidense Método principal de control de seguridad Grupo H

(Selección de Uruguay) 1:1 (Empate)

Contra Arabia Saudita, Miami (estadio Hard Rock) Cabo Verde

(el 22 de junio) España

(el 27 de junio) Selección nacional de Uzbekistán

(Revuelo en redes sociales) Perros de servicio entrenados y registro total de equipajes

Empate dramático en Miami y escenario familiar

A pesar de este viaje agotador y la presión psicológica, la selección de Uruguay logró disputar su primer encuentro. El partido entre Arabia Saudita y Uruguay, correspondiente a la primera jornada del grupo H, se llevó a cabo en la noche del 15 al 16 de junio en el majestuoso estadio Hard Rock de Miami, Florida. En este enfrentamiento intenso y disputado no hubo ganador, finalizando con un empate combativo 1:1.

En la fase de grupos, los representantes latinoamericanos tienen por delante otros dos encuentros cruciales y decisivos. Primero se enfrentarán a la selección de Cabo Verde el 22 de junio (2ª jornada), y cerrarán su participación grupal el 27 de junio contra el gigante europeo, la selección de España (3ª jornada).

Una situación familiar para los aficionados uzbekos: Recordamos que la Copa del Mundo se está desarrollando intensamente del 11 de junio al 19 de julio en tres grandes países: EE. UU., Canadá y México. El punto notable y doloroso para nosotros es que la primera selección que sufrió un control tan estricto y serio al cruzar la frontera estadounidense fue precisamente nuestra selección nacional de Uzbekistán . En aquel momento, el trato recibido hacia nuestros compatriotas generó un gran descontento y debates acalorados entre los aficionados uzbekos y expertos internacionales en las redes sociales. Es evidente que los anfitriones norteamericanos no otorgan privilegios en materia de seguridad, ni siquiera a los grandes del mundo.

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