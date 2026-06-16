La Copa del Mundo 2026, que se desarrolla intensamente en los campos de Norteamérica, continúa sorprendiendo al mundo no solo por sus apasionados encuentros y goles, sino también por sus increíbles estadísticas históricas. La serie de récords observada desde los primeros días de la competición alcanzó su punto máximo en la última jornada. El lunes, los equipos que saltaron al terreno de juego fueron testigos de un evento raro en la historia del fútbol: los cuatro encuentros programados para el día terminaron en empate.

Desde el partido sin goles hasta el drama espectacular de cuatro goles

En este día histórico, los aficionados fueron testigos de casi todas las formas clásicas de empates que ocurren en el fútbol:

Fútbol defensivo: En uno de los encuentros de la jornada no se marcaron goles y el marcador quedó cerrado (0:0).

Lucha equilibrada: En otros dos intensos encuentros, los equipos anotaron una vez cada uno, firmando un resultado de 1:1.

Drama ofensivo: En el choque más candente del día se vivió un verdadero espectáculo de goles y los equipos aceptaron un empate combativo de 2:2.

A través de la siguiente tabla de análisis de estadísticas deportivas e históricas oficiales, puede conocer más detalladamente el análisis comparativo del récord raro repetido en la Copa del Mundo 2026 con el mundial de 1958:

Año de la competición y país anfitrión Número total de empates registrados en un día Número total de partidos jugados ese día Marcadores oficiales observados durante el día Importancia especial de este mundial sellado en la historia del fútbol Copa del Mundo 2026

(EE. UU., Canadá, México) 4 encuentros

(Igualdad absoluta) 4 encuentros

(Indicador del 100 %) • 0:0 (un partido)

• 1:1 (dos partidos)

• 2:2 (un partido) Desde el inicio de la competición se están registrando récords y resultados inusuales. Copa del Mundo 1958

(Reino de Suecia) 4 encuentros

(Primer caso en la historia) 8 encuentros

(La mitad terminó en victoria) Se registraron diversos marcadores de empate • El Rey debut histórico de Pelé en los mundiales

• Primera vez que Brasil fue campeón del mundo

Legado de la era del legendario Pelé

De este modo, es solo la segunda vez en la historia de los campeonatos mundiales de fútbol que cuatro partidos en un solo día terminan sin un ganador. Hace exactamente 68 años, en 1958, en la Copa del Mundo organizada en los campos de Suecia, se selló un resultado idéntico. Según el formato de aquel entonces, se organizaron ocho encuentros en un día, y en la mitad de ellos, es decir, cuatro, no se determinó un ganador.

Aquel mundial histórico en Suecia ocupa un lugar especial e imborrable en las crónicas del fútbol mundial. Esto se debe a que, precisamente en el torneo de 1958, tuvo lugar el debut en las Copas del Mundo de la persona más grande de la historia del juego: el legendario rey del fútbol, Pelé. Además, en esa misma competición, la selección nacional de Brasil conquistó sus primeras medallas de oro y el título de campeón del mundo. Después de tantos años, la Copa del Mundo 2026 continúa asombrando a los amantes del fútbol con indicadores tan raros e inolvidables. Será muy placentero observar qué otros grandes récords nos esperan en el nuevo formato ampliado del mundial.

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