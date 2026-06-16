La Copa del Mundo 2026, acogida en los campos de Norteamérica, está regalando momentos históricos inolvidables para los aficionados de nuestro continente. Este festival global del fútbol tiene una importancia especial para los pueblos de Asia Central y Oriente Medio. La razón es que dos nuevos representantes poderosos y ambiciosos de Asia —las selecciones nacionales de Uzbekistán y Jordania— no visitan el mundial simplemente como espectadores o participantes comunes, sino para hacer oír su voz y demostrar su verdadera fuerza ante los gigantes mundiales. Actualmente, en las calles de Amán y Taskent, se esperan grandes victorias de los héroes nacionales, y el ambiente festivo entre los aficionados ha alcanzado su punto máximo.

Las primeras pruebas serias frente a Messi y Ronaldo

Antes de los partidos soñados contra las selecciones donde juegan las leyendas del fútbol mundial Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, los debutantes asiáticos esperan sus primeros encuentros históricos. El miércoles, la selección de Jordania saltará al campo contra Austria, renombrado representante de Europa, y en las siguientes jornadas se medirá ante Argelia y la poderosa Argentina. La selección nacional de Uzbekistán comenzará su camino histórico con un duelo muy intenso contra uno de los representantes más feroces de Sudamérica: Colombia. Después, los «Lobos Blancos» enfrentarán pruebas difíciles contra las estrellas de Portugal y el equipo de la República Democrática del Congo.

El duelo entre Jordania y Austria se llevará a cabo en el espectacular «Bay Area Stadium» de San Francisco y servirá como una gran prueba para el sistema de precios dinámicos de las entradas de la FIFA. Sin embargo, independientemente de cuánto se llene el estadio, no habrá lugar vacío en la famosa calle «Prince Muhammad» de Amán ni en las cafeterías de todo el país debido a los apasionados del fútbol. Es seguro que se verá un panorama similar en los restaurantes de plov y centros de ocio de Taskent. Solo el encuentro entre Uzbekistán y Colombia, que se celebrará en la Ciudad de México, coincidirá con la mañana en nuestro país debido a la diferencia horaria.

A través de la siguiente tabla de análisis organizativo y deportivo, puede conocer más de cerca a los rivales de la fase de grupos y a los entrenadores de los dos debutantes asiáticos —Uzbekistán y Jordania— en el torneo del Mundial 2026:

Nombre de la selección debutante Entrenador principal y estilo táctico Primer rival histórico (Jornada 1) Rivales de las Jornadas 2 y 3 Principales estrellas y jugadores clave Últimos resultados en partidos amistosos Uzbekistán

(El orgullo de Asia Central) Fabio Cannavaro

(Capitán y campeón del mundo) Selección de Colombia

(En Ciudad de México) • Portugal

• RD Congo • Abduqodir Husanov (Manchester City)

• Abbosbek Fayzullayev (Extremo) • Gabón (Victoria)

• Egipto (Victoria)

• Países Bajos (Derrota 2:3) Jordania

(La ambición de Oriente Medio) Jamal Sellami

(Táctica estricta 3-4-3) Selección de Austria

(En San Francisco) • Argelia

• Argentina • Musa At-Taamari (Club Rennes)

• Ali Olwan (Delantero) • Suiza (Derrota 1:4)

• Colombia (Derrota 0:2)

La voluntad y el espíritu colectivo de Jordania

La selección de Jordania se apoya principalmente en una disciplina férrea, la voluntad y los contraataques rápidos. Es cierto que el símbolo y máximo goleador del equipo, Yazan Al-Naimat, se vio obligado a perderse el mundial debido a una grave lesión de rodilla. Asimismo, Ali Olwan, quien aseguró el pase al mundial anotando tres goles contra Omán en la fase de clasificación, tampoco ha participado en partidos oficiales desde febrero, aunque se espera que esté en el once titular. La estrella más brillante del equipo es el centrocampista del club francés Rennes, Musa At-Taamari. En el ataque, se espera que el talento de 20 años, Odex Fahoury, ocupe el lugar de Yazan.

Aunque las recientes derrotas ante Suiza (1:4) y Colombia (0:2) han generado cierta preocupación entre los aficionados, el famoso ex portero Amr Shofe, con 179 partidos internacionales, destacó que el equipo es capaz de llegar a la fase de play-off y que estas derrotas han sido buenas lecciones para trabajar en los errores. Jordania, que llegó a la final de la Copa Asia 2023 tras vencer a Corea del Sur, está lista una vez más para una lucha intensa.

El paso histórico de los «Lobos Blancos» y el proyecto Cannavaro

Tras lograr la clasificación histórica, la selección de Uzbekistán nombró como entrenador principal a Fabio Cannavaro, campeón del mundo en 2006. En la plantilla de Uzbekistán también hay estrellas que están adquiriendo gran experiencia en Europa. Especialmente, el defensa del Manchester City Abduqodir Husanov y el talentoso extremo de 22 años Abbosbek Fayzullayev, que perfecciona su habilidad en Turquía, estarán en el centro de atención de los scouts de todo el mundo.

Aunque nuestro equipo sufrió una derrota en los últimos segundos contra los fuertes Países Bajos (1:2) en el último amistoso, se llegó a la conclusión importante de que no se debe perder la concentración. A pesar de que el experimentado centrocampista Jaloliddin Masharipov sufre de dolores de espalda, el sentimiento de esperanza y alegría en el grupo es muy alto.

Opinión de Fabio Cannavaro, entrenador de la selección de Uzbekistán: «Los uzbekos son un pueblo determinado que nunca se rinde y lucha intensamente hasta el final en el campo. Jugar contra un equipo así representa una gran incomodidad para cualquier rival. Es extremadamente difícil vencerlos y no esperamos partidos fáciles en el mundial».

Declaración de Otabek Umarov, primer vicepresidente del Comité Olímpico Nacional de Uzbekistán: «Estos resultados históricos no llegaron solos ni de un día para otro. Hemos trabajado sistemáticamente durante varios años y, a través de resultados estables, nos hemos convertido en uno de los países líderes del fútbol en Asia. Nuestros éxitos en categorías juveniles ahora están dando sus frutos en el fútbol adulto. Como el primer país de Asia Central en llegar a la Copa del Mundo, este es un momento histórico grandioso donde toda la nación se une en torno a sus héroes».

Para Uzbekistán, que ha roto completamente la etiqueta de «equipo que se detiene en el momento decisivo», este Mundial es el comienzo de una era nueva y brillante. ¡La fiesta del fútbol comienza en Taskent y Amán!

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