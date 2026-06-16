Comentarista ruso elogia el potencial de la selección de Uzbekistán

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Comentarista ruso elogia el potencial de la selección de Uzbekistán

La Copa del Mundo 2026, que se llevará a cabo en los campos de América del Norte, está actualmente en el centro de atención de los expertos y comentaristas deportivos más reconocidos del mundo. En particular, el famoso y experimentado comentarista deportivo ruso Aleksandr Shmurnov, quien se encuentra en México para cubrir el evento, comienza su trayectoria creativa en el mítico estadio Azteca. Cabe destacar que el experto compartió sus análisis sobre la selección nacional de Uzbekistán, que hará su debut histórico en esta imponente arena, y sus posibilidades en el Mundial.

« ¡Abduqodir Husanov es el defensa más fuerte del mundo! »

Durante su intervención, el reconocido comentarista elogió especialmente a Abduqodir Husanov, producto del fútbol uzbeko que ha logrado destacar en el fútbol inglés y mundial con el Manchester City. Shmurnov subrayó firmemente que no es solo el líder de la selección de Uzbekistán, sino uno de los representantes más brillantes e inigualables en su posición en el fútbol mundial.

La opinión exclusiva de Aleksandr Shmurnov sobre Abduqodir Husanov:

« ¡Abduqodir Husanov no es solo un talento, es una verdadera superestrella! En mi opinión personal, es actualmente el defensa más fuerte y habilidoso de nuestro planeta. Las principales esperanzas y logros de la selección de Uzbekistán en el Mundial dependen en gran medida del juego de este joven. Su experiencia de alto nivel en la UEFA Champions League y la Premier League, su formidable potencia física y su capacidad para neutralizar a los delanteros más peligrosos del mundo lo convierten en la figura decisiva del equipo ».

A través de la siguiente tabla de análisis táctico y político-deportivo, puede conocer de cerca la situación de la selección de Uzbekistán en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, así como las ventajas y problemas mencionados por Aleksandr Shmurnov:

Estadio del debut de la selección

Rivales más peligrosos y principales del grupo

Estrella del equipo y su club

Máxima calificación otorgada por el experto

Principales problemas y deficiencias de la plantilla

Principal factor táctico para el éxito

Estadio Azteca


(Capital de México)

Portugal


Colombia

Abduqodir Husanov


(Manchester City)

« El mejor defensa del mundo »

Aspecto más sencillo de la plantilla frente a Husanov

Disciplina colectiva de hierro y una defensa correcta

Clave del éxito para los pupilos de Cannavaro

Al mismo tiempo, el especialista ruso recordó que hay que mirar la realidad de frente. Según él, nuestros representantes se encuentran en un grupo extremadamente difícil, un «grupo de la muerte». No será fácil luchar de igual a igual en cuanto a profundidad de plantilla y calidad individual contra gigantes como Portugal y Colombia.

Shmurnov tampoco ocultó que el resto de los integrantes de la plantilla parecen un poco más sencillos frente a las estrellas rivales. Por ello, no sería correcto cargar todos los problemas del campo solo sobre los hombros de Husanov. Ahora, para el entrenador Fabio Cannavaro y sus jugadores, el factor más importante es una disciplina colectiva de hierro. Si los «Lobos Blancos» defienden de forma correcta y ordenada, mantienen estrictamente las distancias entre líneas y aprovechan al máximo las pocas oportunidades ofensivas, podrían causar una sensación contra cualquier rival poderoso. Los aficionados, por su parte, solo esperan la victoria.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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