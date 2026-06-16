Ruben Amorim continúa su carrera en Italia: el técnico portugués es el nuevo entrenador del Milan

El club italiano AC Milan ha anunciado oficialmente la contratación de Ruben Amorim, quien se encontraba sin equipo tras su etapa fallida en el Manchester United. El técnico portugués sustituye a Massimiliano Allegri al mando de los "rossoneri". Este nombramiento se considera un paso crucial para que el Milan salga de la crisis de los últimos años y adopte un nuevo estilo táctico. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según Goal.com, el entrenador de 41 años ha firmado un contrato de dos años en San Siro, válido hasta 2028. Según el acuerdo, Ruben Amorim percibirá un salario anual de 3,5 millones de euros. Asimismo, el contrato incluye bonos adicionales vinculados a la clasificación del equipo para la Champions League, lo que demuestra que es la prioridad principal de la directiva del Milan.

Nuevo proyecto táctico y objetivos

El Milan ha quedado fuera del torneo más prestigioso de Europa, la Champions League, en las últimas dos temporadas. La próxima temporada, el equipo participará en la Europa League. Gerry Cardinale, jefe de RedBird Capital Partners, destacó que la filosofía de fútbol moderno de Amorim encaja perfectamente con los objetivos futuros del club. Según sus palabras, Ruben Amorim se mostró como un entrenador innovador y ambicioso en el Sporting CP.

El estilo de juego de Ruben Amorim se basa en una presión alta, un fútbol ofensivo basado en la posesión del balón y transiciones rápidas. Se espera que esto abra nuevas oportunidades para jugadores clave del equipo, como Christian Pulisic. La directiva del Milan confía plenamente en la capacidad del técnico portugués para trabajar con jóvenes futbolistas y desarrollarlos.

Curiosamente, Ruben Amorim había planeado descansar un tiempo tras dejar el Manchester United. Sin embargo, la oferta del siete veces campeón de Europa le hizo cambiar de opinión. "Dirigir a un club tan histórico y prestigioso como el Milan siempre ha sido mi sueño. Entiendo perfectamente lo que significan estos colores y acepto este desafío con una gran responsabilidad", afirmó el entrenador en su primera entrevista.

Alivio financiero para el Manchester United

Que Amorim encontrara trabajo rápidamente fue un regalo inesperado para el Manchester United. Si el entrenador hubiera seguido sin equipo, el club inglés habría tenido que pagarle una indemnización de 16,7 millones de libras esterlinas. Ahora, el acuerdo con el Milan libera a los "Red Devils" de esta carga financiera.

Actualmente, la directiva del Milan trabaja no solo en el entrenador, sino también en la renovación de la estructura administrativa. El club está considerando a Markus Kroosche y Devin Ozek para el puesto de director deportivo. Este nuevo tándem se encargará de reconstruir profundamente la plantilla y recuperar la posición anterior en la Serie A y en el ámbito internacional.