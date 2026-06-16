Sindarov califica la victoria de Madaminov como un verdadero milagro

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Sindarov califica la victoria de Madaminov como un verdadero milagro

El gran maestro uzbeko Javohir Sindarov expresó palabras de admiración hacia su compatriota Muxiddin Madaminov, quien se alzó con la victoria en el prestigioso torneo UzChess Cup celebrado en Tashkent. Sports.kz Según informa Sports.kz, Sindarov destacó especialmente el rápido crecimiento de Madaminov en los últimos años, su dedicación y su camino particular en el ajedrez.

Al finalizar la UzChess Cup, Muxiddin Madaminov obtuvo el primer lugar con 5,5 puntos de 9 posibles. Superó, mediante criterios de desempate, a su compatriota Shamsiddin Vohidov y al famoso gran maestro ruso Ian Nepomniachtchi. Este resultado representa otro gran reconocimiento para el ajedrez uzbeko.

Javohir Sindarov afirmó que Madaminov mostró un juego muy sólido en el torneo, destacando especialmente su alto nivel durante la fase de apertura de las partidas.

«Jugó muy fuerte. Todos pueden ver lo sólido que es Muxiddin en la apertura. Creo que el hecho de haber trabajado juntos también le ha ayudado», dijo Sindarov.

Durante la entrevista, el gran maestro recordó un detalle interesante para muchos: Muxiddin comenzó a practicar ajedrez relativamente tarde, a los diez años. En el mundo del ajedrez, esta edad suele considerarse tardía, ya que muchos grandes maestros empiezan a manejar las piezas y a competir desde los 4 o 5 años.

«Pero hay otro aspecto muy interesante: Muxiddin empezó a jugar al ajedrez a los diez años. Incluso tenemos fotos donde yo ya era gran maestro y él era mi fan. Yo estaba realizando una partida simultánea contra varios rivales y él estaba entre los espectadores», relató Javohir Sindarov.

Esta historia hace que el logro actual de Madaminov sea aún más valioso. A pesar de haber ingresado al ajedrez mucho más tarde que muchos talentos, logró un crecimiento masivo en poco tiempo. Mediante el trabajo, la disciplina y la mejora constante, no solo se unió a los ajedrecistas fuertes, sino que ganó un torneo prestigioso.

Sindarov calificó esto no como algo común, sino como un verdadero milagro. En su opinión, normalmente un deportista que no llega a ser gran maestro antes de los 15 años no es visto como un fenómeno especial. Sin embargo, Madaminov rompió ese molde, revelando su talento a través del esfuerzo.

«Es un verdadero milagro. Muxiddin entró al ajedrez a los diez años. Normalmente, si no eres gran maestro antes de los quince, no te ven como un talento excepcional. Pero él trabajó muchísimo, desarrolló su capacidad y sigue dejándome asombrado», afirmó.

Javohir Sindarov señaló que muchos aún no han comprendido plenamente el verdadero potencial de Madaminov. Según él, Muxiddin tiene la posibilidad de alcanzar resultados aún mayores.

«La gente aún no se ha dado cuenta totalmente de lo fuerte que es», añadió Sindarov.

La victoria de Madaminov en la UzChess Cup demostró una vez más la sana competencia en el ajedrez uzbeko, el fortalecimiento de la nueva generación y la consolidación de la escuela de ajedrez del país. Superar a rivales tan fuertes como Shamsiddin Vohidov e Ian Nepomniachtchi no es tarea fácil. Este resultado significa que Muxiddin no solo estuvo bien preparado, sino que también supo superar la presión psicológica en el momento clave.

En el ajedrez, es fundamental saber prever varios movimientos, evaluar correctamente la situación y romper los planes del rival. Madaminov supo destacarse precisamente en estos aspectos. Especialmente, su preparación en la apertura y su determinación durante el juego fueron factores decisivos en su victoria.

El ajedrez de Uzbekistán se ha convertido en una fuerza seria en la escena internacional en los últimos años. Junto a Javohir Sindarov, Nodirbek Abdusattorov, Shamsiddin Vohidov y otros jóvenes grandes maestros, los altos resultados de Muxiddin Madaminov alegran a los aficionados.

Lo más importante es que la historia de Madaminov puede ser una gran motivación para muchos jóvenes. Aunque no entró al ajedrez en la temprana infancia, llegó a la gran escena mediante el trabajo incansable. Esto demuestra que, en cualquier campo, para alcanzar el éxito no solo importa el momento del inicio, sino que la voluntad, el trabajo y la confianza son determinantes.

La victoria en la UzChess Cup puede ser una nueva etapa en la carrera de Muxiddin Madaminov. Como dijo Sindarov, muchos aún no han sentido su verdadera fuerza. Si continúa desarrollándose a este ritmo, el ajedrez uzbeko podría tener una nueva gran estrella.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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