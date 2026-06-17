Kylian Mbappe bate un récord: Francia comienza el Mundial con una victoria sufrida

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Kylian Mbappe bate un récord: Francia comienza el Mundial con una victoria sufrida

La selección de Francia inició su participación en la Copa del Mundo con una victoria difícil pero espectacular ante Senegal. Tras una primera parte con una lentitud inesperada, los actuales vicecampeones lograron imponerse por 3-1. Este encuentro no solo fue un éxito para el equipo, sino que tuvo una importancia histórica para Kylian Mbappe. Así lo informa Goal.com .

La primera mitad fue bastante accidentada para los franceses. La selección de Senegal organizó varios ataques peligrosos que pusieron nerviosos a los favoritos. Especialmente en el minuto 25, Nicolas Jackson estrelló el balón en el poste tras un error de Kylian Mbappe. Al final del tiempo, Ismaila Sarr desperdició una oportunidad clara. Según Goal.com, los pupilos de Didier Deschamps no lograron encontrar su lugar en el campo antes del descanso.

El récord histórico de Mbappe y la polémica del VAR

En la segunda mitad, Francia mostró un juego completamente diferente. Jóvenes talentos como Michael Olise y Désiré Doué dieron vida al ataque. En el minuto 60 surgió una situación polémica: Sadio Mane pareció derribar a Kylian Mbappe dentro del área. Aunque el árbitro revisó el monitor del VAR, decidió no pitar penalti. Sin embargo, esta injusticia no detuvo al capitán francés.

Poco después, Kylian Mbappe abrió el marcador al convertir un pase preciso de Michael Olise. Con este gol, se convirtió en el máximo goleador histórico de la selección de Francia. Senegal intentó responder, pero el gol de Nicolas Jackson fue anulado por fuera de juego. A ocho minutos del final, Bradley Barcola, que entró desde el banquillo, aseguró el resultado.

Al final del encuentro, los aficionados fueron testigos de dos goles más. Ibrahim Mbaye anotó el único gol de Senegal, pero pocos segundos después, Kylian Mbappe selló su doblete con un disparo desde 30 metros. Fue evidente el error del portero senegalés Edouard Mendy en esta jugada.

Esta victoria permitió a Francia comenzar el torneo con un ánimo elevado. Especialmente, la capacidad de integración de jóvenes como Michael Olise y Bradley Barcola crea opciones adicionales para Deschamps. Senegal, aunque derrotado, demostró que puede ofrecer una resistencia seria en los próximos partidos del grupo.

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Nodirbek Razzokov
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