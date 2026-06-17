Denisov anticipa el plan de Uzbekistán contra Colombia

Antes del histórico encuentro de la selección nacional de Uzbekistán contra Colombia en la 1ª jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, los especialistas comparten diversas opiniones y pronósticos. El desempeño de nuestro equipo nacional en su primer mundial, la táctica que elija y su capacidad para resistir a un rival fuerte generan un gran interés entre los aficionados.

Vitaliy Denisov, exjugador de la selección de Uzbekistán y campeón de Rusia, también compartió sus reflexiones sobre el duelo contra Colombia. El experimentado defensa destacó que este encuentro no será fácil para los «Lobos Blancos», ya que el rival es muy fuerte y cuenta con jugadores de alto nivel.

La selección de Colombia es considerada una de las más estables del fútbol sudamericano. En su plantilla hay muchos jugadores técnicos y rápidos con gran experiencia en clubes europeos. Por ello, cualquier error de Uzbekistán podría ser castigado por el rival.

Sin embargo, según Denisov, es precisamente un partido contra un rival tan fuerte el que mostrará el verdadero potencial de la selección de Uzbekistán. El debut en el Mundial revelará el estado físico, la preparación mental y la disciplina táctica de los jugadores.

El exfutbolista supuso que Uzbekistán podría comenzar el encuentro con un estilo cauteloso. En su opinión, es probable que nuestro equipo nacional ceda la posesión al rival, centrando su atención en actuar con seguridad en defensa y lanzar contraataques rápidos.

«Uzbekistán podría empezar el partido en segundo plano, intentando atrapar al rival en contraataques. Creo que esa será la dirección táctica principal», afirmó Vitaliy Denisov.

Esta táctica se utiliza frecuentemente en encuentros contra equipos fuertes. Si se espera que Colombia controle el balón y avance con fuerza, podrían aparecer espacios vacíos detrás de su línea defensiva. Es probable que los jugadores uzbekos intenten aprovechar estas oportunidades para organizar contraataques rápidos.

En este sentido, la velocidad y la habilidad individual de jugadores ofensivos como Abbosbek Fayzullayev, Oston Urunov y Eldor Shomurodov serán fundamentales. Ellos podrán pasar rápidamente al ataque tras una pérdida de balón del rival y ejercer una presión inesperada sobre la defensa colombiana.

Al mismo tiempo, el orden defensivo es la prioridad para Uzbekistán. Dar demasiada libertad a Luis Diaz, James Rodriguez y otros jugadores técnicos de Colombia representaría un gran riesgo. Por lo tanto, se requiere que cada jugador respete estrictamente su posición, sea fiable en los duelos y mantenga la concentración durante todo el juego.

Denisov también expresó su esperanza de que el juego de Colombia no sea tan fluido como se espera. Según él, si los sudamericanos no logran desplegar todo su potencial o cometen errores bajo presión, Uzbekistán deberá aprovechar esta situación.

«Espero que Colombia no encuentre su ritmo y que nuestros chicos sepan aprovecharlo», dijo el exjugador de la selección nacional de Uzbekistán.

Es natural que ambos equipos sientan una gran presión en el primer partido del Mundial. Colombia es vista como el favorito que debe ganar. Uzbekistán, al ser debutante en el mundial, tiene la posibilidad de actuar con relativa libertad, lo que podría dar a nuestros jugadores una cierta ventaja psicológica.

Los equipos favoritos a veces cometen errores, como subestimar al rival o perder el orden táctico por el deseo de marcar un gol rápido. Si Uzbekistán resiste la presión rival en los primeros minutos y se mantiene firme en defensa, podrían surgir oportunidades durante el partido.

Las reflexiones de Denisov muestran una dirección táctica real y lógica para la selección. Jugar un fútbol abierto contra Colombia podría ser muy arriesgado. Por ello, se espera que una defensa cautelosa, densidad en el centro del campo y contraataques rápidos sean las armas principales de los «Lobos Blancos».

Por supuesto, en la Copa del Mundo, cualquier plan puede cambiar según la situación en el campo. Un gol temprano, un penalti o una acción individual podrían cambiar totalmente el escenario del partido.

Por eso, se requiere de los jugadores uzbekos no solo disciplina táctica, sino también una rápida adaptación a situaciones inesperadas. Nuestra selección tiene la oportunidad de mostrar su carácter al mundo entero en su primer encuentro mundialista.

Colombia puede ser el favorito, pero en el fútbol el ganador no se decide antes de que se juegue el partido. Uzbekistán cuenta con jugadores luchadores, una gran motivación y el apoyo de todo un pueblo.

Ahora toda la atención está puesta en este enfrentamiento histórico. Como señaló Vitaliy Denisov, si los «Lobos Blancos» saben esperar los errores del rival y aprovechan eficientemente sus oportunidades en los contraataques, habrá posibilidad de luchar por un resultado positivo contra Colombia.