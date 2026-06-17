El mundo entero observa y millones de nuestros compatriotas esperan con ansias las disputas de la Copa del Mundo 2026. Por primera vez en la historia, las posibilidades de la selección nacional de Uzbekistán, su táctica de grupo y los resultados que podría obtener están en el centro de atención de los expertos del fútbol mundial. En particular, el reconocido analista de fútbol Aleksandr Bubnov compartió sus reflexiones analíticas sobre los partidos esperados de nuestra selección contra el gigante sudamericano Colombia y otros rivales del grupo, definiendo una misión histórica para nuestros representantes.

La tarea más importante: una defensa de hierro contra los grandes

Según el experimentado experto Aleksandr Bubnov, el objetivo primario y principal de nuestros compatriotas en este mundial debe ser jugar con la máxima disciplina y encajar la menor cantidad de goles posible en los enfrentamientos contra el poderoso Portugal, liderado por Cristiano Ronaldo, y la talentosa y técnica selección de Colombia.

El analista subrayó que el simple hecho de obtener un empate en solo uno de estos dos choques temibles debería considerarse como un éxito histórico inmenso y un gran logro para la selección nacional de Uzbekistán. Tal resultado serviría como base principal para abrir las puertas de la siguiente fase.

A través de la siguiente tabla de análisis deportivo y táctico oficial, puede conocer detalladamente los rivales de la selección de Uzbekistán en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 y las conclusiones expertas de Aleksandr Bubnov:

Principales rivales del grupo Tarea principal definida por el experto Resultado máximo esperado Condición decisiva para los play-offs Estatus del resultado final para los aficionados Portugal

Colombia • Defensa disciplinada

• Encajar la menor cantidad de goles posible Contra uno de estos dos grandes empate (1 punto) obtener RD Congo a la selección nacional obligatoriamente vencer Salir del grupo en 3er lugar — un resultado histórico increíble

Victoria sobre RD Congo y paso sensacional hacia los play-offs

Aleksandr Bubnov, quien trazó la fórmula para que los «Lobos Blancos» salgan del grupo, también se detuvo en la siguiente tarea: «¡Ahora es obligatorio vencer a la selección de la República Democrática del Congo! Si los futbolistas uzbekos logran los tres puntos en este encuentro, podrían avanzar a la siguiente fase ocupando el tercer lugar del grupo. Para un torneo de debut, este indicador sería un resultado mundial inmenso, incluso increíble», destacó el especialista.

Al mismo tiempo, el analista, hablando humildemente sobre las capacidades internas de los representantes africanos, añadió: «Pero no conozco muy bien ni de cerca al equipo de Congo», sugiriendo que podrían ser una «fuerza oculta» inesperada.

La visión de los comentaristas deportivos de Zamin: Los cálculos tácticos de Aleksandr Bubnov tienen sentido. El hecho de contar en la línea defensiva con un defensor rápido de nivel europeo como Abduqodir Husanov nos brinda una gran confianza para frenar los ataques de Portugal y Colombia. ¡El duelo contra RD Congo se convertirá en un partido de vida o muerte para nosotros y nuestros muchachos son capaces de superar este obstáculo!

¡Siga cada encuentro histórico de nuestra selección nacional en los campos de la Copa del Mundo 2026, así como las noticias deportivas más exclusivas y las novedades más rápidas y confiables del fútbol mundial, siempre con nosotros en las páginas de Zamin! ¡Que el éxito acompañe a nuestros compatriotas en los próximos encuentros!