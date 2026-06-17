Fabio Cannavaro: mostraremos todo nuestro potencial contra Colombia

El seleccionador nacional de fútbol de Uzbekistán, Fabio Cannavaro, y el capitán del equipo, Eldor Shomurodov, participaron en una rueda de prensa antes del histórico encuentro contra Colombia, programado para el 18 de junio.

Este partido tiene una importancia especial para la selección de Uzbekistán. Los «Lobos Blancos» debutan por primera vez en su historia en la fase final de la Copa del Mundo. Por ello, el estado de los jugadores, la táctica elegida y los análisis del rival generan un gran interés entre los aficionados.

Fabio Cannavaro informó en la rueda de prensa que todos los jugadores de la plantilla están listos para el partido contra Colombia. Esta noticia es fundamental tanto para el cuerpo técnico como para los seguidores de la selección. Que cada jugador esté disponible para el primer encuentro del torneo le otorga a Cannavaro más opciones tácticas.

El especialista italiano se detuvo especialmente en Abduqodir Husanov. Señaló que, aunque el joven defensa ya está rindiendo a un alto nivel, tiene el potencial para alcanzar etapas aún más altas en el futuro.

«Husanov es, sin duda, uno de nuestros defensores importantes. Aún tiene capacidad para subir a un nivel superior. Actualmente ya está realizando partidos de alto nivel», afirmó Cannavaro.

Se espera que Abduqodir Husanov sea uno de los pilares principales de la línea defensiva de Uzbekistán en el duelo contra Colombia. El rival cuenta con muchos jugadores rápidos, técnicos y peligrosos en el uno contra uno. Por ello, la velocidad, la elección de posición y la determinación de Husanov en los duels serán cruciales para la selección.

Cannavaro también destacó que la delegación de Uzbekistán no ha venido al Mundial solo para participar. En su opinión, el equipo debe demostrar sus mejores cualidades y la mentalidad característica del pueblo uzbeko en el gran escenario.

«Creo que hemos venido aquí para mostrar nuestras mejores cualidades, la mentalidad de los uzbekos. Al trabajar con el equipo, he intentado compartir mi experiencia», dijo el técnico italiano.

El fútbol uzbeko siempre se ha distinguido por su combatividad, laboriosidad, paciencia y por no rendirse hasta el final. Cannavaro desea ver ese mismo espíritu en los campos de la Copa del Mundo. Se requiere que la selección actúe con disciplina, valentía y como un equipo unido frente a rivales fuertes.

El seleccionador recordó su experiencia en su primera Copa del Mundo. Afirmó que, al igual que cualquier futbolista, él también dio sus primeros pasos en un mundial hace tiempo. Por eso, entiende perfectamente lo que sienten sus pupilos antes del debut.

«Porque yo también debuté por primera vez en una Copa del Mundo hace tiempo y estoy transmitiendo mis experiencias», dijo Cannavaro.

La experiencia de Cannavaro, quien fue campeón del mundo en 2006 como capitán de la selección de Italia, representa una gran escuela para los futbolistas uzbekos. Él sabe muy bien lo que es la presión del mundial, la responsabilidad en el campo y lo importante que es mantener la calma en los momentos decisivos.

Cannavaro también opinó sobre los principales rivales del grupo: Colombia y Portugal. Calificó a ambos equipos como selecciones fuertes con futbolistas de alto nivel.

«Equipos como Colombia y Portugal muestran un juego de alto nivel. Tienen futbolistas fuertes en sus plantillas. Actuaremos con cautela en los partidos contra ellos», señaló.

Esta idea puede significar que Uzbekistán confiará más en la disciplina táctica que en un juego abierto y arriesgado contra Colombia. No dejar espacios excesivos al rival, actuar compactos en defensa y pasar rápidamente al ataque tras recuperar el balón podrían ser algunos de los planes principales de los «Lobos Blancos».

Cannavaro subrayó que sería un error centrarse únicamente en James Rodríguez dentro de la plantilla de Colombia. En su opinión, la selección sudamericana cuenta con muchos futbolistas de alto nivel en diversas posiciones.

«En Colombia no solo está James, sino muchos futbolistas de buen nivel», dijo el seleccionador.

De hecho, además de James Rodríguez, quien organiza el juego, Colombia cuenta con atacantes rápidos como Luis Díaz, centrocampistas físicamente fuertes y defensores con experiencia internacional. Uzbekistán debe estar máximamente atento en cada línea.

El seleccionador también informó que han estudiado detalladamente los partidos del rival. Cannavaro señaló que Colombia es un equipo que no baja el ritmo y sigue luchando hasta los últimos minutos.

«Hemos analizado a Colombia, juegan hasta el final. Nosotros también entraremos al campo demostrando nuestro potencial», dijo el especialista.

Este aspecto es especialmente importante para Uzbekistán. En los partidos de control, el equipo sintió que perder la concentración en los últimos minutos puede salir caro. Contra Colombia, se requerirá una alta atención y orden táctico desde el primer minuto hasta el pitido final.

En la rueda de prensa también se reaccionó a los comentarios de Abbosbek Fayzullaev sobre la pesadez de las cargas en los entrenamientos. Cannavaro dijo que es natural pasar por sacrificios y dificultades para alcanzar grandes metas.

«Si quieres lograr algo, tienes que pasar por dificultades y demostrárselo a todo el mundo. Es natural que haya dificultades en los entrenamientos», afirmó.

No se puede preparar para una competición de tan alto nivel como la Copa del Mundo con entrenamientos ligeros. Para soportar el ritmo, la presión física y luchar más de 90 minutos contra rivales fuertes, los futbolistas deben realizar grandes cargas en los entrenamientos. Cannavaro se basa precisamente en este principio.

El especialista italiano señaló que a Uzbekistán le esperan partidos interesantes e intensos. Después de Colombia, la selección nacional se enfrentará también a Portugal y a la República Democrática del Congo.

«Nos esperan partidos muy interesantes e intensos. Nuestros rivales también son equipos de alto nivel. Es la primera vez que participamos en esta competición, debemos disfrutar de cada partido y ganar experiencia», dijo Cannavaro.

En estas palabras del entrenador hay una voluntad de reducir la presión, pero también una gran responsabilidad. Para Uzbekistán, cada partido es una nueva experiencia, y cada rival será un criterio para poner a prueba el verdadero nivel de nuestro fútbol nacional.

El duelo contra Colombia se convertirá en uno de los partidos más importantes de la historia del fútbol uzbeko. La selección nacional debutará en el mundial y tendrá la oportunidad de mostrar su carácter, trabajo en equipo y potencial al mundo entero.

Como dijo Cannavaro, el rival es fuerte y es necesaria la cautela. Pero los «Lobos Blancos» entrarán al campo no con miedo, sino confiando en sus capacidades. Todo Uzbekistán espera estos momentos históricos con gran emoción.