¡Ha llegado el gran día que los aficionados al fútbol uzbekos han esperado durante años, el sueño de generaciones! Mañana se abrirá una nueva y dorada página en la historia del deporte de nuestro país. La selección nacional de fútbol de Uzbekistán debutará por primera vez en su historia en la fase final de la Copa del Mundo. Nuestros representantes se enfrentarán a uno de los equipos más fuertes de Sudamérica, la selección de Colombia, en la 1ª jornada del grupo K del «Mundial».

No es sorprendente que las miradas y los corazones de todo el pueblo uzbeko estén dirigidos a los lejanos campos verdes de México. Este encuentro quedará sellado en los anales como un acontecimiento verdaderamente histórico para el fútbol de nuestra patria.

El legendario estadio Azteca y el arbitraje inglés

Este choque histórico tendrá lugar en uno de los lugares más sagrados y famosos del fútbol mundial: el legendario estadio Azteca, ubicado en Ciudad de México, donde genios como Pelé y Maradona alcanzaron la gloria. En una arena tan grandiosa, superar los nervios requerirá una voluntad inmensa de nuestros futbolistas.

La dirección de este encuentro decisivo ha sido confiada por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) a un equipo arbitral encabezado por el experimentado Anthony Taylor, estrella de la Premier League inglesa. Esperamos que el arbitraje inglés garantice que el partido se desarrolle con un alto nivel y justicia.

A través de la siguiente tabla previa deportiva, puede conocer de cerca los detalles más importantes de este duelo histórico, los rivales del grupo y la hora del encuentro:

El primer paso histórico Transmisión y horario Composición del grupo K Detalles principales del Mundial 2026 • Rival: Selección de Colombia

• Estadio: Azteca (México)

• Árbitro principal: Anthony Taylor • Fecha: 18 de junio (jueves)

• Hora de Tashkent: A las 07:00

• Canal: « Zo‘r TV » • Uzbekistán

• Colombia

• Portugal

• RD Congo • Periodo: 11 de junio – 19 de julio

• Anfitriones: EE. UU., Canadá, México

• Campeón actual: Argentina

No se pierda la emisión matutina: ¡deseamos suerte a nuestra selección nacional!

Cabe recordar que la Copa del Mundo de fútbol 2026 se celebra del 11 de junio al 19 de julio en los campos de tres grandes países del continente norteamericano: EE. UU., Canadá y México. El actual poseedor del trono y ganador del campeonato mundial es la selección de Argentina, liderada por Lionel Messi. En nuestro grupo, nuestros representantes se enfrentan no solo a Colombia, sino también al gigante europeo Portugal y a la dura selección africana de RD Congo.

Por lo tanto, cada punto obtenido y cada gol marcado en el primer partido para salir del grupo tendrá un valor de oro. El enfrentamiento histórico será mañana, hora de Tashkent, el 18 de junio temprano por la mañana, a las 07:00 comenzará. Los aficionados de nuestro país podrán ver este emocionante encuentro en directo a través del canal « Zo‘r TV » (con comentarios en inglés y local).

El deseo optimista de los analistas deportivos de Zamin: Deseamos que el primer paso de nuestra selección nacional en la Copa del Mundo sea afortunado y victorioso. Que las oraciones y el apoyo de millones de compatriotas, que renunciarán al sueño matutino para reunirse frente al televisor, den fuerza adicional a nuestros muchachos. ¡Adelante, Uzbekistán, que la victoria sea vuestra!

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