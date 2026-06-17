El inicio de la fase final de la Copa del Mundo está brindando al mundo del fútbol no solo partidos brillantes, sino también debates intensos e inesperados. En particular, el encuentro entre las selecciones de Jordania y Austria (1:3) en la 1ª jornada del «Mundial», aunque terminó con la victoria del gigante europeo, dejó una gran impresión en los aficionados por la lucha desplegada en el campo.

Aunque los representantes del continente asiático comenzaron el torneo con una derrota, el entrenador de la selección de Jordania, Jamol Sellami, elogió el esfuerzo de sus jugadores en la rueda de prensa y analizó las causas reales de la derrota.

«Estoy orgulloso de la valentía mostrada por los chicos»

El experimentado técnico no ocultó, en la rueda de prensa oficial posterior al partido, que el marcador no reflejaba la imagen real del campo y que estaba sumamente satisfecho con el juego propositivo de su equipo:

«En mi opinión, el resultado final no refleja plenamente el trabajo inmenso y arduo realizado en el campo por los futbolistas jordanos. Personalmente, estoy muy satisfecho con el juego intenso mostrado por mis jugadores y estoy sinceramente orgulloso de ellos. Para ser honesto, antes del inicio del torneo, nadie esperaba de nosotros tanta valentía, tomar la iniciativa en el campo y la capacidad de aprovechar las situaciones peligrosas creadas».

A través de la siguiente tabla deportiva analítica, puede conocer en detalle los principales resultados del encuentro, las estrellas rivales reconocidas por el entrenador y sus estadísticas en el campo:

Estado de la selección de Jordania Superioridad de la selección de Austria Jugadores del rival laureado Acción de las estrellas en el juego • El resultado no fue acorde al juego

• Gran valentía e iniciativa

• El entrenador está orgulloso del equipo • Marcador global: 3:1

• Experiencia del gigante europeo

• 3 puntos importantes en la primera jornada • David Alaba (« Real Madrid »)

• Konrad Laimer (« Bayern ») • No registraron goles ni asistencias

• Alaba fue sustituido en el minuto 59

«Las estrellas de grandes clubes en el equipo rival marcaron la diferencia»

Asimismo, el seleccionador de Jordania explicó la falta de puntos frente a los europeos debido al alto nivel (clase) de los jugadores rivales:

«No pudimos vencer a la selección de Austria porque cuentan en sus filas con representantes de grandes clubes que tienen voz en el fútbol mundial. En particular, la presencia de estrellas como el defensa del Real Madrid David Alaba y el centrocampista del Bayern Múnich Konrad Laimer otorgó una ventaja adicional al rival. Precisamente la existencia de futbolistas de tan alto nivel decidió el destino del partido».

Es notable que, aunque Sellami señaló a estas dos estrellas como factor principal de la derrota, Konrad Laimer y David Alaba no destacaron con ninguna acción efectiva (gol o asistencia) en este encuentro. Además, Alaba, miembro del «Club Blanco», fue sustituido en el minuto 59 al no poder mostrar su mejor nivel de juego.

Conclusión de los analistas deportivos de Zamin: Aunque la selección de Jordania fue derrotada, demostró la fuerza del fútbol asiático y que se puede jugar sin miedo contra los gigantes europeos. El hecho de que el entrenador defienda a su equipo y resalte a las estrellas rivales será, sin duda, un apoyo psicológico para los jugadores antes de las siguientes jornadas. ¡Deseamos suerte a los representantes asiáticos en los próximos encuentros!

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