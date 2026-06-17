Neymar regresa a los entrenamientos: la estrella brasileña se recupera de su lesión

El líder y máxima estrella de la selección brasileña, Neymar, ha dado un paso importante en su proceso de recuperación. Tras una larga ausencia, el delantero apareció por primera vez en el campo de entrenamiento, despertando una gran esperanza entre los aficionados de la «Seleção». El regreso del jugador tendrá, sin duda, un impacto positivo en el estado anímico del equipo antes del torneo. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según informa ESPN, Neymar realizó sus primeros ejercicios individuales sobre el césped en la base de Morristown, Nueva Jersey (EE. UU.). Hasta ahora, se había limitado a los tratamientos de recuperación en el gimnasio. El delantero, que no ha jugado en un mes debido a una lesión en el músculo del gemelo derecho, ha comenzado ya los ejercicios de carrera.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) emitió un comunicado optimista sobre el estado del futbolista. Según la información oficial, Neymar ha pasado a la siguiente fase de su recuperación. En las imágenes publicadas, se puede ver a la antigua estrella del FC Barcelona y del PSG realizando cargas físicas bajo la supervisión del cuerpo técnico.

Plan de recuperación y fase de grupos

Neymar sufrió una lesión muscular de segundo grado el 17 de mayo mientras jugaba con el Santos. A pesar de ello, el entrenador Carlo Ancelotti decidió incluirlo en la convocatoria final. Los médicos están preparando al jugador con cautela, ya que una carga excesiva prematura podría provocar una recaída.

Según los medios brasileños, el cuerpo médico sigue un plan a largo plazo. El objetivo principal es tener al delantero de 34 años totalmente preparado para la fase de eliminatorias. Esto significa que Neymar se perderá los partidos restantes de la fase de grupos contra Haití y Escocia.

Carlo Ancelotti destacó que la importancia de Neymar para el equipo no se limita solo a sus acciones en el campo. En opinión del entrenador, la presencia del veterano futbolista en la concentración es un ejemplo y una fuente de motivación adicional para los jugadores jóvenes. Ancelotti espera que el delantero estrella se una a los entrenamientos grupales a partir de la próxima semana.

Cabe recordar que la selección de Brasil empató 1-1 contra Marruecos en su último partido amistoso. En aquel encuentro, Neymar estuvo en el banquillo pero no fue incluido en el acta del partido. Ahora, todo el país espera que su héroe regrese al campo y lidere al equipo hacia el campeonato.