La leyenda viviente del fútbol, Cristiano Ronaldo, sigue sorprendiendo a todos con su estado físico y su enfoque profesional. Mientras muchos futbolistas piensan en colgar las botas después de los 35 años, la estrella portuguesa planea seguir en el campo durante mucho tiempo. Según el exdelantero del Manchester United, Teddy Sheringham, las capacidades de Ronaldo son mayores de lo que pensamos. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según informa Goal.com, Sheringham estima que Cristiano Ronaldo podría jugar a nivel profesional incluso hasta los 50 años. El delantero de 41 años, que actualmente defiende los colores del club saudí Al-Nassr, llama la atención de los expertos al no quedarse atrás de los jugadores jóvenes en cuanto a preparación física.

Disciplina infinita y secretos de su estado físico

Teddy Sheringham señaló que la razón principal de la longevidad de Ronaldo es el equipo de entrenadores personales que ha formado en los últimos 15 años y su estricta disciplina. Se sabe que el delantero mantiene su cuerpo en estado ideal mediante crioterapia, dietas especiales y entrenamientos constantes, lo que le permite resistir la competición de alto nivel.

"Si miras su cuerpo a los 41 años, verás que sigue siendo muy fuerte. Levantarse cada mañana para ir a entrenar es difícil a esta edad, pero mientras su pasión no se apague, seguirá jugando. Hay un aura de 'invencibilidad' alrededor de Ronaldo y esto le permitirá estar en el campo por muchos años más", dice Sheringham.

Posibilidad de regreso a Europa y planes futuros

Aunque el estado físico de Ronaldo sea excelente, los expertos dudan de su regreso a las grandes ligas de Europa. Sheringham destaca que para el futbolista que dejó su huella en clubes como Real Madrid, Juventus y Manchester United, la página europea está completamente cerrada. Incluso si Jose Mourinho regresara al Real Madrid, el retorno de Ronaldo parecería ilógico.

Actualmente, Cristiano Ronaldo centra toda su atención en la selección de Portugal para la Copa del Mundo 2026 en América del Norte. Aunque el nivel de la liga de Arabia Saudita no sea tan fuerte como el europeo, marcar goles y tener ritmo de juego está ayudando al delantero a mantener su forma.

En conclusión, Cristiano Ronaldo está demostrando que en el deporte moderno la edad es solo un número. Si realmente permanece en el campo hasta los 50 años, sin duda será un récord absolutamente nuevo e irrepetible en la historia del fútbol. Los aficionados al fútbol de Uzbekistán también siguen cada partido de esta leyenda con gran interés.