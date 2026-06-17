¡Se ha concretado oficialmente un nuevo acuerdo importante y sorprendente en el mercado de transferencias europeo! El Real Madrid ha anunciado a través de su sitio web oficial la firma del talentoso y experimentado centrocampista portugués, Bernardo Silva.

El futbolista, triunfador durante años en Inglaterra, finalizó su contrato vigente con el Manchester City y se incorporó al «Club Blanco» como agente libre. Este traspaso reforzará sin duda la línea de mediocampo del gigante madrileño y es un verdadero regalo para los millones de aficionados «merengues».

Contrato hasta 2028 y cifras financieras astronómicas

La colaboración entre los madrileños y el creador de juego portugués ha quedado sellada con un acuerdo a largo plazo que se extiende hasta el verano de 2028. Según informan fuentes internas, los detalles financieros de este traspaso implican cifras colosales.

Según información fiable difundida previamente, el salario neto anual de Bernardo Silva en la capital española será de 20 millones de euros. Además, por firmar como agente libre, el jugador recibirá una prima de fichaje de 10 millones de euros. Su reconocido agente Jorge Mendes y el padre del futbolista también percibirán comisiones por valor de 10 millones de euros por su participación activa en la operación.

A través de la siguiente tabla analítica deportiva, puede conocer en detalle el contrato de Bernardo Silva con el Real Madrid y las estadísticas de su gran trayectoria en el Manchester City:

Nuevo acuerdo con el Real Madrid Aspectos financieros del traspaso Estadísticas de la temporada finalizada Legado en el Manchester City (desde 2017) • Duración del contrato: Hasta el verano de 2028

• Condición de llegada: Agente libre

• Objetivo principal: Reforzar el mediocampo • Salario anual: 20 millones de euros

• Prima de contrato: 10 millones de euros

• Comisión para agente y padre: 10 millones de euros • Número total de partidos: 53 encuentros

• Goles marcados: 3 goles

• Asistencias: 5 asistencias • Títulos totales: 19 títulos

• Títulos de Premier League: 6 veces ganador

• Cúspide europea: 1 UEFA Champions League

Gran legado en el Manchester City y un nuevo desafío

Bernardo Silva tuvo un desempeño muy productivo con el club inglés en la temporada pasada. Vistiendo la camiseta de los «Citizens», disputó un total de 53 partidos en todas las competiciones, anotando 3 goles y brindando 5 asistencias a sus compañeros.

En general, el centrocampista portugués, que ha defendido los colores de la ciudad de Manchester desde 2017, ha triunfado en el fútbol mundial con este club. Logró levantar 19 trofeos prestigiosos, entre los que destacan 6 títulos de la Premier League y la soñada UEFA Champions League. Ahora, aplicará toda esa rica experiencia en el Santiago Bernabéu.

Conclusión de los analistas deportivos de Zamin: El traslado de Bernardo Silva a Madrid significa para el Real no solo experiencia, sino también una alta inteligencia y creatividad en el campo. Para la estrella portuguesa, que ya ganó todo lo posible en el Manchester City, el «Club Blanco» representa sin duda un nuevo, hermoso y glorioso desafío profesional. ¡Felicidades a la afición madrileña por este fichaje!

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