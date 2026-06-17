Las relaciones entre dos gigantes del fútbol español —el FC Barcelona y el Real Madrid— han pasado de un nivel diplomático a una etapa de confrontación legal. El club catalán ha exigido oficialmente a las autoridades del fútbol nacional que tomen medidas severas contra el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Así lo informa Goal.com, basándose en un comunicado del servicio de prensa del club. Al respecto, Goal.com informa .

El vicepresidente del FC Barcelona, Rafael Yuste, envió una carta oficial al presidente de La Liga, Javier Tebas, al dirigente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzan, y al presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Francisco Soto. En ella, las recientes declaraciones de Florentino Pérez son calificadas como un ataque grave al prestigio del fútbol español y a la independencia del cuerpo arbitral.

Las acusaciones de Pérez y el caso Negreira

El conflicto fue provocado por unas polémicas entrevistas concedidas por Florentino Pérez los días 12 y 13 de mayo. El mandatario madridista subrayó que las relaciones con el Barcelona se han roto por completo, justificándolo como una "corrupción sistémica". Pérez volvió a poner sobre la mesa el "caso Negreira", la polémica sobre los pagos realizados por los catalanes a un antiguo directivo del comité de árbitros durante años.

La directiva del FC Barcelona califica estas acusaciones de totalmente infundadas y falsas. Según el club, tales declaraciones no solo dañan la imagen de los "azulgranas", sino que también generan dudas sobre la transparencia de todo el sistema del fútbol profesional. Por ello, los directivos del club solicitan a los organismos reguladores una valoración jurídica de la situación y la adopción de medidas coordinadas.

¿Un intento de ocultar fracasos deportivos?

Al enviar la carta, Rafael Yuste criticó duramente las acciones de Florentino Pérez. Según sus palabras, detrás de la retórica agresiva del presidente del Real Madrid se esconde el deseo de ocultar los fracasos del club en la liga doméstica durante los últimos dos años. Yuste calificó estos intentos como una "maniobra lamentable y llena de mentiras".

"Las palabras de Florentino Pérez me han parecido muy extrañas. Es otro intento de compensar los infortunios deportivos que vienen ocurriendo desde hace dos años. Estos métodos no lo llevarán a ningún resultado", afirma el vicepresidente del FC Barcelona.

Actualmente, la comunidad del fútbol español espera la respuesta de La Liga y la Federación a esta solicitud. Es muy probable que esta disputa entre los rivales del El Clásico continúe no solo en el campo, sino también en los tribunales. Este proceso, que también despierta interés entre los aficionados uzbekos, podría afectar el prestigio del campeonato español en la próxima temporada.