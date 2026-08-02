La Juventus descarta el fichaje de Emiliano Martínez

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La Juventus descarta el fichaje de Emiliano Martínez

La Juventus de Turín ha renunciado oficialmente a las negociaciones para fichar al portero del Aston Villa, Emiliano Martínez. Según Goal.com, las partes no pudieron llegar a un acuerdo debido a que los aspectos financieros del traspaso resultaron demasiado pesados para el gigante italiano, poniendo fin a uno de los culebrones más sonados del mercado de fichajes estival, informa Goal.com informa Goal.com.

Se ha sabido que la directiva de los Bianconeri analizó el coste total de la operación y llegó a la conclusión de que tales gastos superaban las capacidades del presupuesto actual. Junto con el precio del traspaso, las elevadas exigencias salariales del experimentado guardameta argentino y otros gastos adicionales también supusieron una carga para el club.

Obstáculos financieros y fin de las negociaciones

Según la información del conocido insider Fabrizio Romano, la directiva de la Juventus tomó esta decisión en discusiones internas hace unos días y ahora ha informado oficialmente al representante de la Premier League sobre sus planes. Aunque los turineses hicieron inicialmente una oferta al jugador y el interés mutuo era alto, la suma total resultó ser mayor de lo esperado.

Para el portero de 33 años, esta decisión supuso un duro golpe, ya que deseaba continuar su carrera en la Serie A y ponerse a prueba en un club histórico. Se rumorea que Emiliano Martínez estaba incluso dispuesto a entrar en desacuerdos con la directiva del Aston Villa para llevar a cabo este traspaso.

La situación en el Aston Villa y el futuro

Incluso después de que este fichaje fracasara, la situación en el club de Birmingham sigue siendo complicada. El contrato actual de Emiliano Martínez con el club inglés es válido hasta el verano de 2029. Aunque el entrenador principal del equipo, Unai Emery, ha subrayado que no tiene la intención de vender al portero titular, el ambiente en torno al jugador sigue estando algo tenso.

En temporadas anteriores ya se había hecho público el deseo del guardameta de abandonar el club y los malentendidos surgidos con la directiva. A pesar de esto, Emiliano Martínez demostró sus habilidades profesionales durante el período pasado y jugó un papel importante en la clasificación del Aston Villa para la Liga de Campeones. Ahora, su marcha a Turín no se ha materializado por motivos económicos.

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