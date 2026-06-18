Las fases de grupos de la Copa del Mundo 2026, esperadas con ansias por millones de aficionados, se están desarrollando intensamente en los campos de las tres grandes naciones de América del Norte: Estados Unidos, Canadá y México. Hoy ha quedado grabado en los anales como un día verdaderamente histórico para todo el pueblo uzbeko y los entusiastas del deporte local. La selección nacional de Uzbekistán, ubicada en el grupo K, se enfrentó por primera vez en la fase final del «Mundial» a uno de los poderosos representantes de América del Sur: la selección de Colombia.

En este debut histórico, lleno de momentos emocionantes y luchas intensas, los «Lobos Blancos» jugaron con valentía contra sus experimentados rivales, aunque finalmente tuvieron que aceptar una amarga derrota : 1:3.

El gol de la primera parte y el resultado histórico de Abbosbek Fayzullayev

El encuentro comenzó, como era de esperar, con ataques cautelosos pero intensos de ambos equipos. Mientras que los colombianos intentaron tomar el control del juego, nuestros compatriotas respondieron con una defensa ordenada y contraataques rápidos. Sin embargo, justo antes del final de la primera parte, en el minuto 41 tras un pase preciso de la estrella rival Luis Diaz, Daniel Munoz abrió el marcador. De este modo, la primera mitad terminó con una ligera ventaja para los colombianos.

Nuestros compatriotas comenzaron la segunda parte con mucha más actividad y entusiasmo. Los ataques sucesivos pronto dieron sus frutos. En el minuto 60 tras un potente disparo del capitán de nuestra selección Eldor Shomurodov que fue rechazado por el portero, el joven y talentoso centrocampista Abbosbek Fayzullayev colocó el balón con precisión en la portería vacía : 1:1 ! Afortunadamente, este gol quedó registrado en los anales como el primer gol de la selección nacional de Uzbekistán en la historia de las Copas del Mundo, convirtiendo a Fayzullayev en el autor de este gol histórico.

A través de la siguiente tabla deportiva oficial, puede conocer en detalle el resultado final, los autores de los goles y los tiempos de este encuentro histórico de la 1ra jornada del grupo K :

Estatus del torneo y del encuentro Gol de la selección de Uzbekistán Goles de la selección de Colombia Situación actual del grupo K • Torneo : CM-2026

• Fase de grupos : 1ra jornada

• Resultado final : Uzbekistán 1:3 Colombia

• Nota : ¡El debut histórico de nuestra selección! • Abbosbek Fayzullayev : minuto 60 (1:1).



• ¡Primer gol de la historia! • Daniel Munoz : minuto 41 (0:1)

• Luis Diaz : minuto 65 (1:2)

• Jaminton Sampaz : minutos finales (1:3). • Colombia : 3 puntos (Líder)

• Portugal : 1 punto

• RD Congo : 1 punto

• Uzbekistán : 0 puntos

Fuerte presión del rival y situación actual del grupo

Lamentablemente, nuestra alegría en el estadio no duró mucho. Tras restablecerse el equilibrio, la selección de Colombia se lanzó con todas sus fuerzas y ejerció una fuerte presión (pressing) frente a nuestra portería. Como resultado, solo cinco minutos después, en el minuto 65 el habilidoso Luis Diaz dejó atrás a nuestros defensores y puso nuevamente a su equipo por delante en el marcador : 1:2.

Durante el resto del partido, por más que nuestros representantes intentaran empatar, el experimentado Jaminton Sampaz también aprovechó su oportunidad, anotó en nuestra portería y puso el punto final al encuentro : 1:3.

De esta manera, los «Lobos Blancos» dirigidos por Fabio Cannavaro comenzaron su participación en el foro futbolístico más grande del mundo con un infortunio. Actualmente, en el grupo K, la selección de Colombia, dirigida por Nestor Lorenzo, es líder absoluta con 3 puntos. Dado que Portugal y RD Congo empataron (1:1) en la primera jornada, todavía se valora positivamente la oportunidad de nuestros representantes de corregir la situación en las siguientes jornadas y luchar por el pase a los play-off.

Nota final de los analistas deportivos de Zamin : A pesar de la derrota en el primer partido, nuestros muchachos demostraron que pueden jugar un fútbol abierto y sin miedo contra los grandes del mundo. Especialmente, el gol histórico anotado por Abbosbek Fayzullayev nos brindó esperanza y un orgullo infinito. Confiamos en que los pupilos de Fabio Cannavaro saquen las conclusiones correctas de los errores cometidos y entreguen las victorias que nuestro pueblo espera en las próximas jornadas. ¡Mantén la cabeza alta, Uzbekistán! ¡Creemos en ti!

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