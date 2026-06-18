¿Está lesionado Declan Rice? Thomas Tuchel y el propio jugador aclaran la situación

Se ha conocido el estado de salud de Declan Rice, centrocampista de la selección de Inglaterra y del Arsenal, quien abandonó el campo cojeando en el partido inaugural del Mundial contra Croacia. La sustitución del jugador en el minuto 72 del encuentro, que terminó con una victoria por 4-2, había generado una gran preocupación entre los aficionados y el entrenador del club londinense, Mikel Arteta. Así lo informa Goal.com.

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, explicó esta decisión en la rueda de prensa posterior al partido. Según el técnico alemán, el objetivo de retirar a Rice fue protegerlo de una lesión más grave. Según Goal.com, Tuchel notó incomodidad en los movimientos del futbolista y realizó el cambio tras consultarlo con él.

La postura de Thomas Tuchel

"Declan perdió el balón inesperadamente varias veces y vi que tenía alguna molestia. Cuando le pregunté, me dijo que sentía dolor en la parte baja de la espalda y en la parte superior del muslo. No quería arriesgarme. Nunca quiero sacar a Declan del campo, pero esta vez había que protegerlo. Creo que Reece James lo reemplazó dignamente en el centro del campo y tuvo un gran partido", afirmó Thomas Tuchel.

Asimismo, el entrenador destacó que habló con el jugador en el vestuario y que Rice le aseguró que todo estaba bien. En opinión del técnico, no es un problema grave que cause alarma y el cuerpo médico preparará pronto al jugador para los próximos encuentros.

¿Qué dice el jugador?

El centrocampista de 27 años también indicó en conversación con periodistas que no hay motivo para preocuparse. Según sus palabras, estos dolores le han perseguido desde el final de la temporada. Resulta que, mientras luchaba por la Premier League y la Champions League con el Arsenal, Rice jugó durante varias semanas gracias a inyecciones especiales.

"Todo está bien, todo está perfecto. Son solo pequeñas molestias que me molestaron durante la segunda mitad de la temporada. Fue simplemente una medida de precaución. Estaré listo para volver al campo en el próximo partido contra Ghana", destacó Declan Rice en una entrevista con el canal ITV.

Cabe recordar que, en el emocionante duelo contra Croacia, la selección de Inglaterra demostró su voluntad en la segunda parte para lograr una victoria contundente. Harry Kane señaló que el juego del equipo cambió radicalmente tras las instrucciones del descanso y que los jugadores pudieron mostrar su verdadero potencial.