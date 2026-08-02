El Chelsea se une a la lucha por el defensa del Atalanta

El club londinense del Chelsea se ha sumado a la puja por fichar al prometedor defensa central del Atalanta, Giorgio Scalvini, con el objetivo de reforzar su línea defensiva durante la ventana de fichajes de verano. Según la información difundida por The Sun, los representantes del club inglés ya se han puesto en contacto con el entorno del jugador para estudiar su valor de mercado y sus condiciones financieras. Así lo informa Goal.com.

A sus 22 años, el internacional italiano se ha convertido en uno de los jóvenes defensas más destacados de Europa esta temporada gracias a su potencia física y su habilidad con el balón, despertando un fuerte interés en el Chelsea. El entrenador Xabi Alonso trabaja activamente para renovar la plantilla del equipo y estabilizar una defensa que no mostró regularidad en la temporada anterior.

Limpieza de plantilla y política de fichajes

Con la llegada de Maxence Lacroix procedente del Crystal Palace, el número de defensas centrales a disposición del Chelsea ha alcanzado los diez. Según los planes de los expertos y del entrenador, es necesario reducir esta cifra a cuatro o cinco jugadores para mantener una competencia sana y el equilibrio financiero. Como resultado, el club londinense está dispuesto a despedirse de varios defensas antes de que cierre el mercado de fichajes estival.

En particular, se espera que Trevoh Chalobah continúe su carrera en el Como, mientras que Axel Disasi también sigue en el punto de mira de los clubes de la Serie A. Asimismo, se dice que Benoit Badiashile también ha comenzado a buscar un nuevo equipo, consciente de que su etapa en Stamford Bridge ha llegado a su fin. Los fondos recaudados con la venta de estos jugadores serán un factor clave para que el Chelsea pueda financiar el fichaje de Scalvini.

Competencia y valor de mercado

El Atalanta no tiene intención de dejar escapar a un jugador criado en su propia cantera y lo considera uno de sus activos más valiosos. La directiva del club de Bérgamo ha fijado un precio estricto de 42 millones de libras esterlinas para el jugador de 22 años y ha indicado que solo aceptará negociar si llegan ofertas irrechazables.

Sin embargo, el Chelsea no es el único pretendiente en esta pelea. Según The Sun, el Newcastle United también ha mostrado interés en los servicios del jugador italiano y se ha puesto en contacto con sus representantes. Al mismo tiempo, el Tottenham también sigue de cerca la situación mientras planea cambios en su línea defensiva, especialmente en medio de los rumores sobre el posible traspaso de Cristian Romero al Inter, lo que lleva al club londinense a tomar medidas de precaución.