Liverpool aventaja a Newcastle en el mercado: Viktor Munoz rumbo a Anfield

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Liverpool aventaja a Newcastle en el mercado: Viktor Munoz rumbo a Anfield

El club inglés del Liverpool está muy cerca de realizar su primera gran contratación del mercado de verano. Los Merseysiders han decidido pagar la cláusula de rescisión de 40 millones de euros (34,6 millones de libras) estipulada en el contrato del extremo del Osasuna, Viktor Munoz. Así lo informa la BBC. Al respecto, Goal.com informa también.

Este traspaso es fundamental para el Liverpool, no solo para reforzar la plantilla, sino también en términos de victoria competitiva. Esto se debe a que el Newcastle United también luchaba seriamente por el talento español de 22 años. Sin embargo, los Reds actuaron con rapidez y lograron dejar atrás a las "Magpies" en la carrera por el fichaje.

El primer fichaje de la era Iraola

Se espera que Viktor Munoz sea el primer traspaso bajo el mando del nuevo entrenador del Liverpool, Andoni Iraola. El técnico español, que asumió la dirección del equipo a principios de este mes, ha valorado muy positivamente las capacidades de su compatriota. La velocidad de Munoz, su habilidad en el regate y su capacidad para jugar en varios puntos del ataque encajan perfectamente en los esquemas tácticos de Iraola.

Actualmente, el futbolista se encuentra en Estados Unidos con la selección española para participar en la Copa del Mundo. La directiva del Liverpool ha enviado personal médico al otro lado del océano con el objetivo de finalizar el traspaso lo antes posible. Este paso sirve para acelerar el proceso y evitar obstáculos inesperados.

Esto ha sido un golpe inesperado para el Newcastle. Tras vender a Anthony Gordon al FC Barcelona, el equipo veía precisamente a Munoz como el candidato principal para sustituirlo. Según los informes, los representantes del Newcastle habían llegado a la fase final de las negociaciones con el jugador, pero la oferta del Liverpool de pagar la cláusula completa cambió radicalmente la situación.

Según datos de Goal.com, la directiva del Osasuna no se opone al acuerdo con el Liverpool, ya que el club inglés ha evitado el proceso de negociación haciendo uso de la cláusula del contrato. Ahora, el Newcastle se ve obligado a considerar otras opciones para reforzar su línea ofensiva.

La temporada pasada en La Liga, Viktor Munoz atrajo la atención de muchos grandes clubes con sus brillantes actuaciones. Su traslado a la Premier League abrirá, sin duda, una nueva página en su carrera. Los aficionados del Liverpool aspiran a regresar a la lucha por el campeonato la próxima temporada con un nuevo entrenador y un nuevo delantero.

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Nodirbek Razzokov
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