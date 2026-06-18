Sam Kerr regresa a EE. UU.: la estrella australiana firma con el Gotham FC

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Sam Kerr regresa a EE. UU.: la estrella australiana firma con el Gotham FC

Una de las estrellas más brillantes del fútbol femenino, la delantera australiana Sam Kerr, está cerca de continuar su carrera en la NWSL de Estados Unidos. Tras despedirse del Chelsea de Londres, se espera que la experimentada futbolista se una al Gotham FC como agente libre. Este traspaso promete ser uno de los eventos más impactantes del año, no solo para la liga estadounidense, sino para todo el fútbol femenino mundial. Así lo informa Goal.com.

Según Goal.com, Sam Kerr, de 32 años, dejó Inglaterra tras seis años y medio de una carrera exitosa. En el Chelsea se convirtió en una verdadera leyenda: con 116 goles en 158 partidos, comparte el título de máxima goleadora histórica del club. Su última temporada en Londres también fue brillante: la delantera anotó 17 goles en todas las competiciones y marcó el único gol en la victoria de su equipo ante el Manchester United.

El fin de una era dorada en el Chelsea

La trayectoria de Sam Kerr en Inglaterra estuvo llena de trofeos. Desde su llegada en 2020, ganó cinco veces la Women's Super League (WSL), tres FA Cups y tres League Cups. Su frialdad en el campo y su capacidad para marcar en momentos decisivos llevaron al Chelsea a situarse entre los equipos más fuertes de Europa.

Ahora, la estrella australiana regresa a un entorno que ya conoce. Según The Athletic, defendió los colores del Sky Blue FC (actual Gotham FC) entre 2015 y 2017. En aquel entonces, demostró su gran potencial anotando 28 goles en 40 partidos. Este será su tercer equipo en la NWSL, habiendo jugado previamente en los Chicago Red Stars.

Gotham FC: la creación de un nuevo superclub

El actual campeón de la NWSL, Gotham FC, se mueve activamente en el mercado de fichajes para defender su título. El traspaso de Sam Kerr supondrá un beneficio enorme para el club, tanto desde el punto de vista deportivo como de marketing. En el equipo la esperan viejas conocidas —las exjugadoras del Chelsea Jess Carter y Ann-Katrin Berger— así como Guro Reiten, quien firmó un contrato a largo plazo.

La directiva del club no se limita solo a reforzar la plantilla. Gotham FC anunció recientemente la construcción de un complejo de entrenamiento moderno de 35 millones de dólares. Proyectos como este y el enfoque profesional liderado por Yael Averbuch West están convirtiendo al club de Nueva Jersey en el destino más atractivo para las mejores futbolistas de Europa. Se espera que la llegada de Sam Kerr sea la pieza clave de este proyecto.

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Nodirbek Razzokov
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