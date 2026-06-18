Los gigantes europeos se disputan a la joven Liza Baum de 19 años

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Los gigantes europeos se disputan a la joven Liza Baum de 19 años

El mercado de fichajes del fútbol femenino se está calentando. Esta temporada, no solo estrellas como Alexia Putellas o Sam Kerr están en el centro de atención, sino también jóvenes talentos con un futuro brillante. La extremo del RB Leipzig, Liza Baum, de 19 años, se ha convertido en el objetivo principal de los equipos líderes de Europa. Así lo informa Goal.com.

Según el diario Bild, el club alemán se prepara para recibir una suma considerable por su talentosa jugadora. Actualmente, equipos como el FC Barcelona, Manchester United, Lyon, Bayern Múnich y Manchester City Women muestran un serio interés. Sin embargo, se dice que el Arsenal de Londres lidera la carrera.

De Tanzania a la cima del fútbol alemán

Liza Baum nació en Tanzania; su padre es alemán y su madre tanzana. Se mudó a Alemania con su familia a los cuatro años. Su pasión por el fútbol comenzó jugando con su hermano Dennis. Lamentablemente, su hermano falleció en un accidente automovilístico a los 17 años. Cada vez que entra al campo, Baum recuerda a su hermano: lleva sus iniciales en sus botas y una cita especial en su muñequera.

Baum comenzó su carrera en clubes locales alemanes y fue durante un tiempo la única niña que jugó en el TSV Pansdorf. Más tarde, se unió a la academia del Hamburgo y firmó un contrato profesional con el club a los 15 años. Su estilo de juego y velocidad llamaron la atención de los ojeadores del RB Leipzig, donde logró destacar.

Otras jóvenes estrellas en el mercado de fichajes

Además de Liza Baum, otros jóvenes talentos están en el centro del mercado femenino. Entre ellos, la delantera sueca Felicia Schroder, que anotó 30 goles la temporada pasada, provocando una oferta récord del Chelsea. Asimismo, Erica Parkinson, la representante más joven de la selección inglesa, está cerca de trasladarse a la liga NWSL de EE. UU.

Para los aficionados uzbekos, estos traspasos en el fútbol femenino son interesantes, ya que en los últimos años ha aumentado la atención hacia esta disciplina en el país. La lucha de los gigantes europeos por jóvenes talentos demuestra que el nivel comercial y profesional de este deporte ha alcanzado una nueva etapa.

Se espera que el traspaso de Liza Baum a un club como el Arsenal o el FC Barcelona suponga un gran giro en su carrera. Por ahora, la directiva del RB Leipzig está revisando todas las ofertas antes de tomar una decisión final. El talento de Baum y su desempeño en el campo la convertirán, sin duda, en una de las futuras estrellas del fútbol femenino mundial.

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