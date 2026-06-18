Centrocampista de la RD Congo: «Cristiano Ronaldo ya no es tan peligroso como antes»

En el partido inaugural del Mundial 2026, la selección de Portugal empató sorprendentemente 1-1 contra la República Democrática del Congo. Tras el encuentro, el congoleño Ngal'ayel Mukau expresó opiniones tajantes sobre el capitán rival, Cristiano Ronaldo. Según sus palabras, el delantero de 41 años ya no representa una amenaza tal que obligue a los defensores a trazar un plan específico. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Mukau, centrocampista del Lille y de la RD Congo, negó en una entrevista posterior al partido que se hubiera realizado una preparación especial para detener al cinco veces Balón de Oro. Según Goal.com, el futbolista de 21 años destacó que la edad de Ronaldo ha afectado significativamente su estado físico. «Para ser sincero, no teníamos un plan especial contra él. Porque sabíamos que ya no está en su nivel anterior. Sigue siendo uno de los mejores de la historia, pero la edad pasa factura: ya no puede realizar el mismo volumen de trabajo en el campo», afirmó Mukau.

Las estadísticas juegan en contra de Ronaldo

En el duelo disputado en Houston, Cristiano Ronaldo se convirtió en el jugador más veterano en ser titular en la historia de los Mundiales. Sin embargo, su efectividad fue muy baja. Durante los 90 minutos, solo tocó el balón 25 veces, su peor registro en partidos jugados completos en torneos mayores.

Asimismo, continúa la racha sin goles de la leyenda portuguesa. No ha logrado marcar en sus últimos 10 partidos entre Mundiales y Eurocopas. En este periodo, Ronaldo realizó un total de 33 remates, pero ninguno terminó en gol. La ordenada defensa de la RD Congo logró neutralizar completamente al experimentado delantero.

¿Cómo respondió Roberto Martinez a las críticas?

El seleccionador de Portugal, Roberto Martinez, defendió a su capitán tras el partido. El técnico señaló que sería absurdo retirar al mejor goleador del mundo en una situación donde se necesitaba un gol. Para Martinez, la presencia de Ronaldo juega un papel fundamental para distraer a los defensores rivales y crear espacios para otros jugadores.

«Es muy importante que un jugador con la experiencia de Cristiano esté dentro del área. Atrae a los defensores y eso nos da oportunidades adicionales. Cuando buscas un gol, Ronaldo debe estar en la alineación», explicó el entrenador. A pesar de ello, el inicio de Portugal en el torneo ha generado numerosas dudas entre aficionados y expertos.

Este empate podría complicar la situación de Portugal en la fase de grupos. Ahora, el equipo deberá pensar en cómo aumentar la efectividad de Ronaldo o aplicar nuevos enfoques en la línea de ataque. Para la RD Congo, este resultado es valorado como un éxito histórico.