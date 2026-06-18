Empate dramático entre la República Checa y Sudáfrica

Las fases de grupos de la Copa del Mundo 2026, celebrada en los campos de Norteamérica, continúan con resultados inesperados y luchas intensas. En el primer enfrentamiento de la 2ª jornada, los representantes del grupo F —las selecciones de la República Checa y Sudáfrica— se midieron entre sí.

En este duelo, fundamental para ambos equipos en el camino a los play-offs, se registró un marcador combativo de 1-1 y los equipos se repartieron los puntos.

A través del siguiente reporte deportivo detallado y la tabla analítica, puede conocer los goles marcados, las alineaciones completas y la situación actual del grupo:

Goles y minutos del encuentro Alineación de la selección de la República Checa Alineación de la selección de Sudáfrica • Minuto 6: Michal Sadilek (1:0)



• Minuto 83: Teboho Mokoena — de penalti (1:1) • Portero: Kovarj

• Defensas: Soufal, Granach, Krejci, Golesh

• Centrocampistas: Darida, Cherv (Zima, 78), Sadilek (Soucek, 67), Soyka

• Delanteros: Glojek (Provod, 67), Patrik Schick • Portero: Williams

• Defensas: Modiba, Mbokazi, Mudau, Okon

• Centrocampistas: Mokoena, Mbata, Adams, Appollis, Maseko

• Delantero: Rayners (Makgopa, 66)

Gol rápido y penalti inesperado al final del encuentro

El partido comenzó con ataques activos de los europeos. Como resultado, en los primeros minutos, concretamente al minuto 6, el habilidoso centrocampista checo Michal Sadilek abrió el marcador con un disparo preciso. Tras este gol rápido, la selección checa intentó mantener el control del juego.

Sin embargo, los africanos no quisieron rendirse fácilmente y se lanzaron con todas sus fuerzas en la segunda parte para restablecer el equilibrio. Cerca del final, al minuto 83, Sudáfrica consiguió un penalti dentro del área checa. Teboho Mokoena ejecutó con frialdad, empatando el encuentro y salvando a su equipo de la derrota.

Situación del grupo: puntos repartidos

De este modo, tras este intenso encuentro, ambas selecciones sumaron un punto cada una al finalizar la segunda jornada. Ahora, en el segundo duelo de este grupo, México, el anfitrión, y Corea del Sur, fuerte representante de Asia, se enfrentarán. El resultado de este partido aclarará aún más la situación del grupo.

Conclusión final de los analistas de Zamin: El duelo entre la República Checa y Sudáfrica ofreció el drama y la intensidad propios de un Mundial. En una situación donde la victoria parecía asegurada, los checos perdieron 3 puntos cruciales en los últimos minutos debido a una falta de concentración. Los representantes africanos demostraron su carácter y lograron su primer punto en el Mundial. Es inevitable que la lucha en este grupo sea intensa hasta el final.

¡Siga siempre las últimas noticias exclusivas de la Copa del Mundo, análisis de partidos y el diario del Mundial en las páginas de Zamin!