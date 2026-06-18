Empate dramático entre la República Checa y Sudáfrica

·49·Deportes
Empate dramático entre la República Checa y Sudáfrica

Las fases de grupos de la Copa del Mundo 2026, celebrada en los campos de Norteamérica, continúan con resultados inesperados y luchas intensas. En el primer enfrentamiento de la 2ª jornada, los representantes del grupo F —las selecciones de la República Checa y Sudáfrica— se midieron entre sí.

En este duelo, fundamental para ambos equipos en el camino a los play-offs, se registró un marcador combativo de 1-1 y los equipos se repartieron los puntos.

A través del siguiente reporte deportivo detallado y la tabla analítica, puede conocer los goles marcados, las alineaciones completas y la situación actual del grupo:

Goles y minutos del encuentro

Alineación de la selección de la República Checa

Alineación de la selección de Sudáfrica

Minuto 6: Michal Sadilek (1:0)



Minuto 83: Teboho Mokoena — de penalti (1:1)

Portero: Kovarj


Defensas: Soufal, Granach, Krejci, Golesh


Centrocampistas: Darida, Cherv (Zima, 78), Sadilek (Soucek, 67), Soyka


Delanteros: Glojek (Provod, 67), Patrik Schick

Portero: Williams


Defensas: Modiba, Mbokazi, Mudau, Okon


Centrocampistas: Mokoena, Mbata, Adams, Appollis, Maseko


Delantero: Rayners (Makgopa, 66)

Gol rápido y penalti inesperado al final del encuentro

El partido comenzó con ataques activos de los europeos. Como resultado, en los primeros minutos, concretamente al minuto 6, el habilidoso centrocampista checo Michal Sadilek abrió el marcador con un disparo preciso. Tras este gol rápido, la selección checa intentó mantener el control del juego.

Sin embargo, los africanos no quisieron rendirse fácilmente y se lanzaron con todas sus fuerzas en la segunda parte para restablecer el equilibrio. Cerca del final, al minuto 83, Sudáfrica consiguió un penalti dentro del área checa. Teboho Mokoena ejecutó con frialdad, empatando el encuentro y salvando a su equipo de la derrota.

Situación del grupo: puntos repartidos

De este modo, tras este intenso encuentro, ambas selecciones sumaron un punto cada una al finalizar la segunda jornada. Ahora, en el segundo duelo de este grupo, México, el anfitrión, y Corea del Sur, fuerte representante de Asia, se enfrentarán. El resultado de este partido aclarará aún más la situación del grupo.

Conclusión final de los analistas de Zamin:

El duelo entre la República Checa y Sudáfrica ofreció el drama y la intensidad propios de un Mundial. En una situación donde la victoria parecía asegurada, los checos perdieron 3 puntos cruciales en los últimos minutos debido a una falta de concentración. Los representantes africanos demostraron su carácter y lograron su primer punto en el Mundial. Es inevitable que la lucha en este grupo sea intensa hasta el final.

¡Siga siempre las últimas noticias exclusivas de la Copa del Mundo, análisis de partidos y el diario del Mundial en las páginas de Zamin!

República ChecaSudáfricaAmérica del NorteMichal SadilekTeboho Mokoena
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Jude Bellingham responde a las críticas: la estrella del Real Madrid reconoce sus erroresJude Bellingham responde a las críticas: la estrella del Real Madrid reconoce sus erroresAyer, 18:52Husanov regala una camiseta firmada al camarógrafo que derribóHusanov regala una camiseta firmada al camarógrafo que derribóAyer, 18:48Oficiales del deporte de Uzbekistán se reúnen con Gianni Infantino en MéxicoOficiales del deporte de Uzbekistán se reúnen con Gianni Infantino en MéxicoAyer, 18:43Momentos difíciles para la familia de Lionel Messi: comunicado sobre la salud de su padreMomentos difíciles para la familia de Lionel Messi: comunicado sobre la salud de su padreAyer, 18:10Alex Pereira quiere una revancha contra Ciryl Gane en el peso pesadoAlex Pereira quiere una revancha contra Ciryl Gane en el peso pesadoAyer, 17:56¿Tres puntos positivos en nuestro debut o dónde cometimos errores?¿Tres puntos positivos en nuestro debut o dónde cometimos errores?Ayer, 17:48
AnunciosColaboración
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
¿En qué canal ver el partido de Uzbekistán contra Canadá?
¿En qué canal ver el partido de Uzbekistán contra Canadá?