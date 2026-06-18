Momentos difíciles para la familia de Lionel Messi: comunicado sobre la salud de su padre

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, y su familia han emitido un comunicado oficial sobre la situación de su padre, Jorge Messi. Con el fin de poner fin a los diversos rumores difundidos recientemente en los medios, el mensaje confirmó que Jorge Messi tiene problemas de salud. Así lo informa el portal Goal.com.

Según ESPN, la familia Messi informó que Jorge se encuentra actualmente bajo supervisión médica, aunque su estado está mejorando. En el comunicado, los familiares expresaron su profundo malestar por la cobertura infundada e irresponsable de este asunto personal en los medios de comunicación.

Rumores y privacidad familiar

La familia Messi criticó la falta de sensibilidad y respeto de algunas publicaciones. "Actualmente, Jorge Messi está bajo control médico y en proceso de recuperación. Nos sentimos profundamente heridos por la irresponsabilidad y la falta de respeto de algunas personas hacia un asunto privado y familiar", dice el comunicado oficial.

Asimismo, el comunicado subrayó que solo los familiares más cercanos poseen información precisa y que cualquier noticia que no provenga de los canales oficiales de la familia debe considerarse falsa. Los miembros de la familia pidieron humanidad y serenidad en este momento delicado, solicitando que no se perturbe la tranquilidad de Jorge y sus seres queridos.

Estado emocional en la Copa del Mundo

Lionel Messi comenzó la Copa del Mundo 2026, organizada por Estados Unidos, Canadá y México, con mucho entusiasmo. El capitán anotó un hat-trick en la victoria de Argentina por 3-0 sobre Argelia. Sin embargo, llamó la atención de muchos que Messi no pudiera contener las lágrimas después del primer gol.

Posteriormente, el futbolista explicó que estas lágrimas fueron el resultado de dificultades personales y días difíciles no relacionados con el fútbol. Agradeció a sus compañeros y a los miembros de la delegación por darle fuerzas. Ahora queda claro que la situación de su padre influyó directamente en sus emociones en el campo.

Cabe recordar que los tres goles en este partido permitieron a Lionel Messi superar el récord histórico de Miroslav Klose. Ahora, la estrella argentina cuenta con 16 goles en la historia de las Copas del Mundo, posicionándose como el máximo goleador histórico del torneo.