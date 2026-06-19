Liverpool ofrece 100 millones de euros por la estrella del RB Leipzig Yan Diomande

Uno de los gigantes de la Premier League inglesa, el Liverpool, se prepara para causar un gran impacto en el mercado de fichajes. Los Merseysiders han enviado una oferta oficial de 100 millones de euros por el joven y talentoso delantero del RB Leipzig, Yan Diomande. Si este traspaso se concreta, podría convertirse en una de las compras más caras de la historia del club. Así lo informa Goal.com.

Según la información difundida por Sky Sports, el paquete ofrecido por el Liverpool incluye un pago garantizado de 90 millones de euros y 10 millones de euros adicionales en bonos. El club inglés busca dejar atrás al Paris Saint-Germain en la lucha por el futbolista de 19 años, considerado uno de los jóvenes delanteros más prometedores de Europa.

Sin embargo, según el reconocido insider Fabrizio Romano, la directiva del RB Leipzig ha rechazado oficialmente esta oferta inicial de los Merseysiders. El club alemán intenta retener a su estrella y se espera que exija al menos 120 millones de euros para dejarlo marchar.

Competencia en la carrera por el fichaje

Actualmente, el Paris Saint-Germain también es uno de los principales pretendientes del jugador. No obstante, los campeones de Francia aún no han presentado una oferta oficial. Según The Athletic, el Liverpool está muy por delante de los parisinos en cuanto al contrato personal ofrecido al futbolista, lo que otorga ventaja a los Merseysiders en la carrera.

El RB Leipzig tiene la intención de renovar el contrato del jugador y aumentar su salario. El club alemán considera a Diomande como la figura central de su ataque y desea mantenerlo en sus filas al menos una temporada más. Al mismo tiempo, la directiva del club no oculta que está dispuesta a negociar si se ofrece una suma astronómica.

La temporada pasada, Yan Diomande disputó 33 partidos en la Bundesliga, anotando 12 goles y dando 9 asistencias. Su rendimiento fue decisivo para que el RB Leipzig lograra el tercer puesto en la liga alemana y asegurara su plaza en la Champions League.

Si el Liverpool logra cerrar este traspaso, reforzaría significativamente su línea ofensiva. Actualmente, el club estudia otras opciones, pero Diomande sigue siendo el objetivo principal. Según Goal.com, se espera que el futuro del futbolista se decida en las próximas semanas.