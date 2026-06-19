Los partidos de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, organizada por Estados Unidos, Canadá y México, continúan brindando momentos inolvidables a millones de aficionados. En un intenso choque de la 2ª jornada del grupo B, las selecciones de Suiza y Bosnia y Herzegovina se midieron en el campo. Tras una primera parte marcada por la cautela y defensas sólidas, la segunda mitad se convirtió en un verdadero festival de goles, donde los pupilos de Murat Yakin celebraron una victoria convincente por 4-1.

Lluvia de goles y tarjeta roja en la segunda parte

Durante gran parte del encuentro, ambos equipos mostraron un juego ordenado en sus líneas defensivas. Sin embargo, en el último tramo del partido, la situación cambió por completo. En el minuto 74, el habilidoso delantero suizo Yohan Manzambi abrió el marcador con un disparo preciso.

Tras este gol, los bosnios se volcaron al ataque para intentar empatar, pero en el minuto 80, el defensa Muharemovich fue sancionado con tarjeta roja directa por juego brusco. Con superioridad numérica, los futbolistas suizos intensificaron su ofensiva. Poco después, al minuto 84, Ruben Vargas, que entró desde el banquillo, amplió la ventaja a dos. En el minuto 90, Yohan Manzambi volvió a demostrar su gran calidad al firmar un doblete — 3-0.

El tiempo añadido trajo dramas inesperados para los aficionados de ambos equipos. Sin rendirse, Ermin Mahmić, por parte de Bosnia y Herzegovina, anotó en el minuto 90+3 para reducir ligeramente la diferencia. No obstante, la última palabra la tuvo el capitán suizo Granit Xhaka, quien convirtió con frialdad un penalti en el minuto 90+8 para cerrar el encuentro — 4-1.

Tras esta importante victoria, el equipo de Murat Yakin alcanzó los 4 puntos, convirtiéndose en el líder solitario del grupo B. Los bosnios, tras esta derrota, quedan en una situación muy complicada para llegar a los play-offs. En el segundo duelo de este grupo se enfrentarán México y Corea del Sur.

Resumen del partido y alineaciones:

Suiza: Kobel, Widmer, Elvedi, Akanji, Rodrigues, Ryder (Vargas, 71), Ebisher (Sou, 71), Xhaka, Freuler, Ndoy, Embolo.

Bosnia y Herzegovina: Vasil, Dedic, Katic, Muharemovich, Kolashinac, Tahirovic, Memic, Alajbegovic (Mahmic, 90+1), Sunic, Demirovic (Lukic, 86), Dzeko (Bajrateravic, 64).

Goles: Manzambi (74, 90), Vargas (84), Xhaka (90+7) — Mahmic (90+3).

Expulsiones: Muharemovich (80).

Conclusión final de los analistas deportivos de Zamin: La selección suiza mostró un fútbol ordenado y de calidad europea, logrando una victoria justa y amplia. Aunque Bosnia y Herzegovina resistió valientemente hasta el minuto 80, la tarjeta roja y la inferioridad numérica arruinaron sus planes. Los discípulos de Murat Yakin han dado un paso gigante hacia la clasificación.

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