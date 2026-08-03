El Atlético de Madrid quiere fichar a Jack Grealish

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El Atlético de Madrid quiere fichar a Jack Grealish

El Atlético de Madrid está considerando la posibilidad de fichar al extremo de Manchester City, Jack Grealish. Según la información difundida por The Sun, el club español podría ofrecer al jugador de 30 años la oportunidad de volver a disputar la Liga de Campeones. Este movimiento inesperado surge en un momento en que el futuro del jugador es incierto, informa Goal.com .

Habiendo pasado la temporada pasada cedido en el Everton, el jugador marcó 2 goles y dio 6 asistencias. Sin embargo, una fractura en el pie en enero obligó a terminar su temporada anticipadamente. A pesar de esto, la directiva del Atlético valora positivamente la actividad de Grealish tanto dentro como fuera del campo y lo ve como un jugador fuerte que encaja en el sistema táctico del entrenador Diego Simeone.

Situación en el Manchester City y opinión del entrenador

Los rumores en torno al jugador se intensificaron después de que no fuera incluido en la gira de pretemporada del Manchester City por Asia. Sin embargo, el jugador aclaró firmemente a través de su página en redes sociales que no había sido marginado del equipo, sino que aún se encuentra en proceso de recuperación de su lesión.

El nuevo entrenador del club, Enzo Maresca, también confirmó su buena relación con el jugador. Maresca señaló que Jack es actualmente jugador del Manchester City y el entrenador seguirá cumpliendo con su labor entrenándolo. Además, el técnico elogió las cualidades humanas del futbolista.

Candidatos europeos y nacionales

Si se concreta este traspaso, Grealish regresará a la Liga de Campeones al unirse al Atlético, que la temporada pasada terminó cuarto en La Liga y llegó a las semifinales de competiciones europeas. En el estadio Metropolitano tendrá que competir con jugadores como Kang-in Lee, Álex Baena, Thiago Almada y Ademola Lookman.

Si la opción de mudarse a España no se materializa, se informa que Everton y Aston Villa también siguen de cerca la situación del jugador. Por ahora, el equipo en el que Grealish continuará su carrera durante el mercado de fichajes sigue abierto.

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